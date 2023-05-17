賴清德稱房價有在降 王婉諭拿最新數據打臉

民進黨主席賴清德昨天說，台北市的房價所得比應該不會繼續攀升，因為台北市的人口已經在下降，時代力量黨主席王婉諭今天表示，「非常意外」，顯然賴清德的回應與政府的統計、人民的實際感受大相逕庭。

賴清德昨天出席政治大學舉辦的「青年與主席有約」活動，對於學生提問高房價問題，他先是反問有無注意到「房價現在在降」，因為受到國際情勢影響，美國升息連帶其他國家一併升息，讓房價有下降趨勢，再加上立法院近期通過平均地權條例，能夠有效遏止惡意炒房行為。

王婉諭在臉書指出，內政部昨天剛發布去年第4季「住宅價格季指數」與「住宅貸款平均還款期限」的統計數據，很顯然台灣不只房價持續上漲，人民償還房貸的能力也持續下降，「全國新增購置住宅貸款平均還款期限」已經拉長至297期，來到24.75年，創下歷史新高，即使近期房市稍冷，充其量也只是從飆漲變緩漲，根本不能說是「有在降」。

王婉諭說，台北市的人口從2016年開始負成長，6年來已經大幅流失19萬人，甚至在2022年高居六都人口「淨遷出」榜首，但是同一時期，台北市的房價所得比從15.18，一度下降至13.73，最後又大增為15.77，可見台北房價所得比是否上升，與人口增減沒有絕對的關聯。

王婉諭認為，在推動居住正義方面，賴清德顯然還需要再多做功課，而像是通過打炒房法案的「平均地權條例」，或者是透過社會住宅、包租代管、租屋黑市透明化等方式，讓人民有合理的居住品質，其實正是時代力量長期堅持的主張。

王婉諭質疑，執政黨看起來都支持這些政策法案，但是手段卻經常相當疲軟，態度曖昧不明，例如時代力量多次將「平均地權條例」列為優先法案，呼籲加速立法程序，但是卻在立法院被擱置1年半，內政部甚至在三讀後違背立法精神，透過子法為投資客大開後門。

王婉諭還說，政府端出的「社會住宅」與「包租代管」，不僅已經確定無法達成蔡英文總統「8年20萬戶」的目標，更多次遭到民間團體質疑過度美化數據，成效相當有限，政府的態度民眾都看在眼裡。

王婉諭認為，政府逃避與問過飾非的態度，正是讓青年世代憂心、焦慮的原因，學生都站出來直球對決了，期待賴清德作為總統候選人，能夠誠心面對台灣房價、租金持續攀升的現狀，提出具體的政策承諾。