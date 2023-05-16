直播吃消夜 賴清德驚訝「白醋」指美乃滋

副總統賴清德昨天與總統競選總部總幹事潘孟安、發言人郭雅慧一起直播，吃起消夜。賴清德說，他在台南最常吃的消夜是鱔魚意麵和阿明豬心。潘孟安則說，屏東夜市就是屏東人的大廚房，黑白切和鹹酥雞，他都很愛。

現場準備了西雅圖涼麵、老賴紅茶及華視旁邊的阿婆甜不辣等，郭雅慧吃涼麵時，直說自己是嘉義人，嘉義人吃涼麵都要加「白醋」，也就是台北人說的「美乃滋」，一旁賴清德驚訝說：「白醋是美乃滋？」潘孟安則解釋：「不是一般的醬醋啦。」賴也恍然大悟：「所以通稱白醋，但是跟醋沒有關係。」

郭雅慧聊到潘孟安曾在俄羅斯經商，那俄國美食吃什麼？潘孟安說，俄羅斯的美食，除了小食都是馬鈴薯泥配牛肉，最好的美食應該是伏特加。潘也現場秀了俄語，意思是「總統當選」，不過潘一邊講，賴一邊笑。