賴清德：沒有主權的和平 不是真正和平

民進黨總統參選人、副總統賴清德昨出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，他表示如果有機會領導國家，要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方的合作，一項一項解決縣市問題，推動地方建設。

昨天現場湧入千名支持者，民眾在司儀帶領下高喊「二○二四團結一致」、「賴清德凍蒜」。擔任理事長的慶安宮主委童永和內政部長林右昌、立委蔡適應、立委參選人張秉鈞等人先後致詞。

賴清德說，感謝舅舅童永出來「扛頭旗」，號召成立基隆市信賴台灣之友會，基隆是台灣頭，這支旗真的是代表台灣的「頭旗」，基隆贏，台灣就會贏。賴還表示，基隆是台灣頭，所謂「頭過身就過」，基隆好，台灣一定好，未來他若有機會，一定會讓大基隆地區發展，讓台灣同樣繁榮。

他說，因為當過台南市長，知道推動市政沒中央幫忙是不可能的，也不能決定什麼時候才能夠到總統、院長或部長支持，如果他有機會領導國家，要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方合作，建立區域聯合治理法制化，地方如果能進步，國家自然能發展。

兩岸關係部分，賴清德表示，台灣完全沒對中國有任何挑釁，希望不要將台灣的民主、防疫成績視為挑釁。台灣很願意幫助中國，二○○八年大陸四川汶川大地震，台灣社會捐款七十億多元；台灣是中國最大的「外資」，已投資超過二三○○億美元，創造就業機會，中國不應對台灣採取任何不利的態度。

賴清德說，一旦接受「九二共識」、「一個中國原則」，台灣將沒有主權，沒有主權的和平不是真正的和平，將讓台灣陷入更深的陷阱，未來無回頭的機會。信賴之友會成員聚集在一起，最大的意義就是要守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。