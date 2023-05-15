侯友宜、郭台銘之爭本周掀牌 藍中常委角力

國民黨主席朱立倫日前表示本周推出國民黨總統參選人，預計十七日在中常會徵召。支持鴻海創辦人郭台銘的國民黨立委陳玉珍昨天表示，徵召必須取得中常委共識並在中常會通過。陳的談話引發其他中常委不滿，支持新北市長侯友宜與支持郭台銘的中常委，本周三將交鋒。

陳玉珍：三分之二中常委挺郭

郭台銘胞弟、正崴精密董事長郭台強昨天邀約挺郭的國民黨中常委餐敘，與會者轉述，昨天有十位中常委出席。出席餐敘的陳玉珍稱，有三分之二的中常委支持郭台銘，郭是適合被徵召的人選；她表示徵召的人選要經過國民黨最高權力機構中常會通過，十七日徵召當天要取得中常委的共識。

國民黨中常委沈智慧表示，以國民黨的程序，徵召要由中常會通過，期待朱立倫能提出理想中最強的參選人。沈智慧表示，過半中常委支持郭台銘，如果最後徵召侯友宜，很多中常委會「表達意見」。

新北市長侯友宜（右）與台北市長蔣萬安昨出席佛誕浴佛孝親感恩祈福會。記者葉信菉／攝影

李德維：不是一個人說了就算

陳、沈談話曝光後，人在國外的挺侯派中常委決定提早返台，原本預計出國的如新北市議長蔣根煌決定暫不出發。挺侯與挺郭的中常委已有在本周三中常會過招的準備。

國民黨立委李德維表示，誰支持誰，黨中央都會做詳細調查，不是一個人說了算；一頓餐敘只能代表競爭者的意思表達，中常委有智慧去選擇能讓國民黨勝選的人。

一位要求匿名的中常委表示，「以為吃一餐飯可以改變大家的意向？」並指郭台銘四年前退黨時，大罵「萬年中常委、中常會腐敗」，現在又找沈智慧來替他發聲。對於郭陣營的邀宴，有中常委抱怨沒接到電話，也有中常委受邀但未出席。

林家興：沒有非誰不投的問題

國民黨發言人林家興表示，黨內與基層希望盡快團結整合的聲音較大，大家都期待支持一位最強參選人出戰總統大選，沒有「非誰不投」的問題；會在徵詢黨內首長、民代意見及參考科學數據與社會反應後，推出最強參選人及最強戰隊，共同朝政黨輪替的目標邁進。

對於後天國民黨中常會完成徵召人選的時程，黨內另有聲音指出，郭台銘近期積極爭取黨內支持，提名可能面臨拉鋸，如果侯友宜仍低調應對，態勢若不明朗，會需更多整合與徵詢的時間，本周三到本周六都是可能的掀牌時間，後天的中常會未必能決斷。藍營高層表示，朱立倫上周說的「下周」推人選，就是周三至周六都可能，要看整合進度。