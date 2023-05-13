傳20藍委挺侯 朱517前會侯郭

國民黨預計五月十七日完成總統參選人徵召提名，聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘呈現競爭態勢。據了解，這周末黨中央將進行最後階段的彙整意見及內參民調。藍營知情人士表示，預計下周一和周二，國民黨主席朱立倫會和侯友宜、郭台銘「會前會」，做最後的提名討論。

國民黨主席朱立倫近期多次重申，徵召提名除了科學依據的民調之外，也會徵詢重要縣市首長、黨籍立委的意見，彙集各界看法後整合團結。

知情人士指出，內參民調一直都有滾動式進行，也有針對重大議題觀測聲量，會一直做到這周末，其他徵召參考的客觀科學數據中，當然也包含其他重要機構民調。朱立倫及國民黨秘書張黃健庭等高層，周末也會分頭持續徵詢藍營立委及縣市首長等，彙整各界意見。

據掌握，國民黨副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄等黨職主管，已在進行徵詢國民黨立委的意見，目前有廿名左右的國民黨立委表態支持侯友宜，約四、五位國民黨立委則挺郭台銘出線。

藍營知情人士也表示，朱立倫會在周一、周二徵召前的時間點，以客觀數據、綜合考量內容和郭台銘、侯友宜「會前會」討論，至於是否是兩人一起或個別開會，確切形式、時間都還未定，而朱立倫和郭台銘、侯友宜都保持密切聯繫，「會面機率不小」，也可能是以通訊方式開會。

一名藍營知情人士也表示，國民黨的內部參考數據中，郭台銘聲量確實呈現大幅上升趨勢，間接影響民調走向，「目前兩個都很強」，因此並無媒體傳聞的「內定侯友宜」，一切還待最終綜合考量結果。