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松山慈祐宮慶媽祖聖誕 賴清德、蔣萬安互動熱絡

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
副總統賴清德（左）與台北市長蔣萬安（右），昨天上午出席「松山慈祐宮媽祖聖誕三獻禮」，兩人有說有笑、互動熱絡。記者蘇健忠／攝影
副總統賴清德（左）與台北市長蔣萬安（右），昨天上午出席「松山慈祐宮媽祖聖誕三獻禮」，兩人有說有笑、互動熱絡。記者蘇健忠／攝影

北市松山慈祐宮今年適逢建宮270周年，廟方昨辦媽祖聖誕三獻禮，副總統賴清德、台北市長蔣萬安先後抵達，慈祐宮董事長陳玉峰指出，日本東京高圓寺阿波舞踩街今天來台演出，下半年還有媽祖賜福遶境台北城、日本松山市大神轎「撞轎祭典」，希望所有活動都能圓滿。

賴清德、蔣萬安兩人同台時寒喧交談，互動熱絡。蔣萬安代表北市府感謝陳玉峰多年來共捐救護車22輛、雲梯消防車1輛、水箱消防車3輛、運輸車1輛及各式救災救護器材，讓消防局順利執行緊急救護、災害搶救任務。

賴清德說，代表蔡英文總統獻上祝福，祈求媽祖大發慈悲，保佑台灣國泰民安、風調雨順，讓所有善男信女闔家平安。台南發生大地震時，陳玉峰捐善款讓台南重建，度過難關，今年建宮270週年有很多日本朋友前來參加，也是因為陳玉峰在日本311地震捐出善款，松山慈祐宮不只是信仰、文化中心，也是慈善中心。

蔣萬安表示，松山媽是地方信仰中心，幾百年來庇祐地方繁榮發展，陳玉峰照顧弱勢、地方鄉親，也籌措物資讓地方度過疫情，慈祐宮捐的救護車，去年一整年救活34名OCHA患者，這不只是媽祖恩澤，也是慈祐宮所有信眾愛心的展現。

蔣萬安說，松山媽祖是台北地方重要信仰中心，每次看到南下進香的人數都超過上千人，一百多輛遊覽車，規模盛大，所以大家都常說松山慈祐宮「頂港有名聲，下港上出名」。

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