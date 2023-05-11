解密新聞／疫苗電郵 郭台銘提供給總統府的

郭台銘捐贈ＢＮＴ疫苗爭議延燒，郭爆料「大小姐」不要買，將矛頭指向蔡總統，但傳出一封關鍵電子郵件直指郭早知ＢＮＴ無法賣疫苗給私人，前指揮中心指揮官、衛福部次長王必勝也在臉書貼出部分電郵內容。不過，知情人士指出，寫這封電郵的根本不是ＢＮＴ大股東，而是郭台銘在歐洲的友人，而這封信影本還是郭提供給總統府的。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘爆料蔡政府阻擋他捐贈ＢＮＴ疫苗，還說代表蔡總統和他溝通的總統府前秘書長李大維，曾在前年六月十七日致電告知「大小姐說，你還是不要買了」。

李大維透過幕僚否認此事。王必勝則在臉書公布一封關鍵電郵，直指這封由ＢＮＴ大股東在前年六月十六日寄給郭台銘的電郵，證明郭早知「私人」無法買疫苗，六月十七日永齡還發聲明感謝衛福部，六月十八日總統就召見台積電、永齡並全力協助兩單位購買疫苗，何來擋疫苗之說？王批評郭台銘「初選困難可以理解，但造謠抹黑不應該」。

不過，知情人士指出，這封電郵署名Franz，是歐洲弗朗茨海涅爾（Franz Haniel）集團的家族成員，是郭台銘在歐洲的友人，希望借助Franz的豐沛人脈，與ＢＮＴ探詢購買疫苗的可能性。

Franz回電郵給郭台銘說，他詢問ＢＮＴ主席後得知，ＢＮＴ和台灣政府原有一份疫苗採購協議，但因台灣政府堅持在公開宣布協議時，必須讓外界知道這是ＢＮＴ和「獨立的」台灣政府所簽署，交易因此取消。信中也提到，ＢＮＴ和上海復星都不允許將疫苗賣給政府以外的任何人；不過ＢＮＴ主席表示，「會再研究看看」。

知情人士說，郭台銘收到這封電郵後，循管道轉給總統府，目的是希望政府協助民間採購捐贈疫苗，不要再做類似政治操作，堅持以「獨立的」台灣政府名義簽署，不料這封電郵卻屢次成為蔡政府帶風向的工具。

前年六月十八日郭台銘和台積電董事長劉德音入府面見蔡總統，同一日，就有媒體報導指府方高層稱「明明是郭台銘收到ＢＮＴ回函，清楚ＢＮＴ現於國際市場上對買家的條件，卻扯民進黨有派系阻擋，真的太超過」。這次則是有媒體先公布關鍵電郵，指郭台銘早知ＢＮＴ不賣他，仍甩鍋蔡英文擋疫苗，王必勝前晚先在臉書公開部分電郵內容。

「一信各表」成羅生門，知情人士表示，這封電郵正可證明，蔡政府在前年一月向ＢＮＴ採購五百萬劑疫苗最後破局的原因，就是政府堅持以「獨立政府」名義發布協議。