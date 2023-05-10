柯辦發言人：柯文哲99.9％參選到底

民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡昨接受網路節目專訪，直言柯文哲代表民眾黨參選二○二四總統，「百分之九十九點九會參選到底」，因為柯已經登記提名，必須對民眾黨和支持他的選民有承諾。

主持人黃光芹問，五月十七日若國民黨要啟動藍白合或非綠陣營，還有空間嗎？陳智菡回答，整合的空間不能說沒有，但相對來說小，因為柯文哲已透過民眾黨內提名程序準備參選，但世上的事沒有絕對，不過就目前來看，她認為柯百分之九十九點九會參選到底。

此外，從民調上來說，陳智菡直言「柯文哲也沒有輸你國民黨啊」，在有些台北市選區內，藍白綠立委候選人民調，其實民眾黨和民進黨差不多，國民黨還比較低，「這樣為什麼還要讓？」她直言，柯文哲「頭已經洗下去了」，五月廿日會有大型記者會。