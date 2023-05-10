國民黨總統人選 17日有望拍板

二○二四總統大選，藍營人選何時決定？國民黨秘書長黃健庭昨天表示，目前鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜為主要候選人，將透過民調並徵詢黨內意見，十七日可能拍板人選。

政大學生會昨晚舉辦「政治進入大學，青年與主席有約」，黃健庭及國民黨智庫執行長柯志恩代表國民黨主席朱立倫出席。媒體詢問，外界質疑國民黨未進行初選，對有意爭取提名的郭台銘不公平；黃健庭說，如果國民黨辦初選，郭台銘並無資格參加初選，但採徵召方式，郭就可列入被徵召人選。

國民黨是否會在本月十七日或廿四日公布徵召人選？黃健庭表示，大概就是這兩個時段，「我想十七日的機率會大一些」。

媒體爆料基隆傳出對話截圖，指內政部長林右昌透過秘書廣邀民進黨基隆市議員、議長、立委、地方黨部主委共商如何應對年底大選跟議會開議。國民黨昨舉行「『基隆慈禧』林右昌介入大選，賴清德交代！？」記者會，質疑民進黨該做的職責不做，林右昌還在基隆政壇垂簾聽政，難道是綠營在基隆的「慈禧太后」？

林右昌昨視察玉山國家公園時表示，只是單純邀請基隆地方的黨籍幹部大家交換意見，和所謂介入選舉一點關係也沒有，這樣的說法根本是混淆視聽，非常不恰當。