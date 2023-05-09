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郭侯誰出線都棘手 學者提醒謹慎處理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑、呂翔禾台北報導】不管國民黨最終提名郭台銘還是侯友宜，都還有很細膩的功課要做！針對近日郭侯競逐國民黨總統候選人，專家指出，成功獲選國民黨提名的後候選人要盡量低姿態，否則會重現2019年韓國瑜與郭台銘分裂的狀況。有專家認為落敗者可妥善安排為促成「藍白合」的推手。

國民黨將於5月底徵召總統候選人，目前檯面上最主要競爭者有新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘，其中郭台銘更是動作頻頻，不只在全台召開政策說明會，還在高雄鳳山舉行造勢晚會，並在聯電榮譽副董事長宣明智的搓合下，與多位國民黨立委進行晚宴，爭取出線看來勢在必得，然而由於郭不願屈就副手，但黨內又已經內定侯友宜出線，如何安撫，影響重大。

獲提名應保持低調

師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，總統候選人是目前國民黨最棘手的問題，關乎如何取得深藍、淡藍群眾對國民黨的支持，非常具有考驗性。他建議，成功獲選國民黨提名的候選人要盡量低姿態，否則將重演2019年韓郭之爭的狀況。

「當時郭董負氣而走，但藍營不但沒有安撫郭董，甚至出現冷嘲熱諷的狀況，」曲兆祥說，這個糾紛矛盾至今仍反應於民調上，許多韓家軍仍不願表態支持郭台銘，已成為民調的黑數。

安撫郭台銘不易

中華戰略暨兵棋研究協會研究員李華球受訪時則表示，郭董這次選舉雖然動作很大，聲勢不差，但他負面聲量也很高，目前與侯友宜在各家民調的差距約3到5%，就目前的局勢判斷，徵召侯友宜的機會比較大。但李華球強調，郭台銘有國際、科技與經濟等經驗，國民黨決不能放棄這個重要的資產。

彰師大副教授劉兆隆受訪時強調，國民黨如果徵召侯友宜，如何收場需要智慧。他分析說，郭台銘很有經濟實力，若郭、侯願意聯手將會是很強的組合，但目前來看郭台銘是志在必得，不可能當老二，因此無論徵召誰，事後要提出讓另一方滿意的價碼都很困難。

黨中央要中立

曲兆祥指出，除了獲得徵召的人選需要儘可能放低姿態外，國民黨中央一定要維持「中立公正」的形象，否則難以使另一方支持者信服。但他表示，目前國民黨遇上「內定侯友宜」的輿論壓力，並沒有積極進行澄清，如果最後真的是由侯友宜出線擔任總統候選人，郭台銘的支持者恐怕難以嚥下這口氣。

李華球提醒說，民眾黨在此次選舉會有不小影響力，柯文哲目標是8席不分區立委，因此「非綠」大聯盟的觀念很重要。他認為，民進黨議員王世堅說柯文哲會棄選以當立法院長的可能性不是沒有，距離正式向中選會登記還有4個多月，為了政黨與個人未來的政治生涯，柯文哲不是沒有退選的可能。

郭可促成非綠聯盟

「郭台銘可以作為促成『非綠大聯盟』的領袖！」李華球分析，若屆時國民黨徵召侯友宜，郭台銘可能會不服氣，但他建議郭台銘可以促成「藍白合」，形成「侯、郭、柯」的「正向三腳督」，這樣的非綠大聯盟還可以將過去的負面聲量轉為正面，增加藍營與中間選民的投票率。

因此他建議郭董可以成為促成「藍白合」的推手，李華球認為，郭有說動侯與柯的本事，屆時由他促成非綠大聯盟，就會是國民黨重新執政的功臣，才是被高度重視的「副手」。

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