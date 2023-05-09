郭台銘一度說不出話！首場萬人造勢 媒體人劃3重點：阿銘玩真的！

為了爭取國民黨總統候選人，鴻海創辦人郭台銘首波4場造勢晚會從高雄鳳山起跑，他還用不甚流暢的台語發表30分鐘的演講，外界認為他打算複製當年韓國瑜選高雄市長的「三山造勢」。而媒體人黃暐瀚看完他的表現後，也下了「阿銘，玩真的！」的評語。

7日晚間的造勢晚會上，郭台銘以台語演講30分鐘，此舉顯然是想更貼近南台灣的選民。黃暐瀚在臉書上發表看法，直言自己先前對郭台銘的評價是「對政治不熟」，甚至直至今日，放眼目前檯面上的總統大選擬參選人中，依舊是最不熟政治的那一位，但他從這場晚會看出郭台銘是「玩真的」。

首先，這場人生首次的大型造勢大會，郭台銘在「大進場」上台後，整整兩分鐘說不出話來。黃暐瀚說，現場人數即使沒有主辦方宣稱的2萬人那麼多，但至少也有上萬或5千，聲勢不俗；再者，全程使用台語發言，雖然講得坑坑疤疤，但誠意、勇氣都十足；最後是「放大絕」，挑明著說「蔡總統請她的代表來告訴我，BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了」，用前年自掏腰包採購疫苗一事，與執政黨正面對決。

「『蔡總統擋BNT』這件事，猶如一碗『白虎湯』，灌下去，非生即死。」黃暐瀚指出，總統府以「政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購」回應，卻沒有解釋「總統派代表」，也未直接提告郭台銘，目前就只是各說各話，如此一來，郭台銘將能有效接管藍營選民對民進黨政府採購疫苗不力的怒氣。

黃暐瀚並提醒，高雄場上多名國民黨提名立委人選都站台助講，有意參選者也幾乎到齊，而這樣的造勢大會還有三場，等於「頭已經洗下去」，如果5月17日徵召侯友宜真的已成定局，後續國民黨中央恐怕很難收尾。

這篇貼文吸引不少郭台銘的支持者表達心聲，「企業家帶領台灣才能有機會改造」、「目前來看還是以郭，比較有可能幫台灣走出不一樣的路」、「他論述至少比侯強！」、「至少他告訴你他的想法做法，比那群不知道在搞什麼把戲好多了，坦蕩多了」。

但也有人難忘他4年前「背叛」國民黨，「他當初是背骨仔，能相信嗎？」、「忘不了郭董為我們買BNT，但怎麼也忘不了2019那年的新聞」、「錢那麼多，就有骨氣一點，自己花錢連署，獨立參選」、「我始終想不通一點，國民黨要如何徵召一個已退黨三年的同志參選總統？」。