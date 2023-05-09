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侯友宜：反獨、反一國兩制 堅守中華民國憲法

聯合報／ 記者劉懿萱張睿廷／新北報導
新北市議會民進黨團在備詢台前舉牌喊「市政延宕、國政死當」，新北市長侯友宜（中）不以為然，重申會全力以赴為新北市努力做事。記者侯永全／攝影
新北市議會民進黨團在備詢台前舉牌喊「市政延宕、國政死當」，新北市長侯友宜（中）不以為然，重申會全力以赴為新北市努力做事。記者侯永全／攝影

綠議員質詢 侯兩度動怒

新北市長侯友宜是國民黨徵召參選總統熱門人選，昨天新北市議會總質詢，民進黨議員雖要求侯關心市政，卻火力全開，猛攻兩岸議題，強烈砲火，讓侯友宜詢答過程兩度動怒。侯友宜答詢時明確表達反對一國兩制，也反對台獨，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝，厝要顧好、國家也要顧好。」

今天仍是民進黨團質詢時間，明天重砲手新潮流上陣，攻防將更激烈。議會國民黨團書記長廖先翔說，民進黨團問題都與國政有關，新北市議會瞬間升級成立法院；國民黨團指出，綠營這些問題應要由副總統賴清德來回答，但賴卻被晾在一旁，恐怕會「孤單寂寞覺得冷」。

議員張嘉玲質詢，中國過去答應香港一國兩制，維持香港民主，但沒幾年就變了，而國民黨的九二共識習近平的九二共識有很大差距，問侯是否認同習近平的是一國兩制？侯直言「我反對一國兩制」，台灣有自己民主價值，「我堅信我們的民主價值」。民進黨團前總召陳啟能質詢時稱侯是「中華民國台灣新北市長」，侯糾正說「我是中華民國新北市長」，並認為台獨沒有法律根據，「所以我反對台獨」；議員周雅玲以台灣為名質詢時，侯都以「中華民國」回覆。

強勢回應 效忠中華民國

至於是否認同前總統馬英九稱台灣、中國同屬一個中國，侯友宜說，他的主張很清楚，就是按照中華民國憲法，「中華民國是我們的國家、台灣是我們的厝」永遠都不會變，既然在新北市議會備詢，就深信國家是中華民國，對中華民國宣示效忠。

周雅玲指侯友宜對國際觀、國格都有提升，也很有想法，「台灣」有國號、國歌，二三○○萬人直選總統，是不是主權獨立的國家？侯友宜說，「中華民國」當然是主權獨立的國家。周雅玲馬上說「台灣就是台灣」；侯強勢回應，他要以「中華民國」憲法回答問題。

民進黨團總召鄭宇恩問，是否認同美國對台軍售可能將台灣推向戰爭邊緣？侯回應，依中華民國憲法，我們有國旗、國歌、軍隊，身為國家要強化自我防衛能力毋庸置疑，讓台海穩定、區域和平，都要往這方向走；沒人願意戰爭，戰爭會導致家破人亡，戰爭很殘酷，「有很多外交方式，能在戰爭之前，就把疑慮降到最低。」

透露曾去過AIT 八次以上

至於去過幾次ＡＩＴ（美國在台協會），侯友宜回應，有八次以上，主要都是見處長孫曉雅，還有前處長酈英傑。鄭追問，是否見過美國在台協會前理事主席卜睿哲？侯表示，那是報紙說的，朋友之間許多事情不用多說。

另外，鴻海創辦人郭台銘前晚在高雄辦首場造勢大會，五月十二日更要進軍侯友宜本命區新北大造勢，侯受訪被問及黨籍議員是否要去參加郭造勢，他說，愛這塊土地、關心這塊土地不分你我、族群，甚至黨派，大家攜手合作。

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