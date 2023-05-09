郭台銘還原疫苗採購 不會獨立參選

聯電榮譽副董事長宣明智昨晚邀請國民黨立委與鴻海創辦人郭台銘餐敘，郭席間大聊ＢＮＴ採購秘辛。郭台銘說，這兩天他會整理相關資料，將過程還原，「真相只有一個」，「如果一個政府拋棄人民，人民也會拋棄你」。郭被問到，是否有獨立參選的可能性？他明確答覆回答：「沒有、沒有。」

昨晚出席的立委包括江啟臣、萬美玲、鄭正鈐、林為洲、林思銘、謝衣鳯、徐志榮、張育美、鄭天財、游毓蘭、陳玉珍、馬文君、王鴻薇，以及立委參選人徐巧芯、李彥秀、張斯綱，苗栗縣前縣長徐耀昌、議員陳志龍等。郭台銘胞弟郭台強、兒子郭守正皆出席。

不少立委已公開表態挺新北市長侯友宜，被問到近期風向有逆轉嗎？郭台銘一度提到「侯市長」三個字，隨後即表示，國民黨團結勝選還是最重要的，國民黨沒有任何分裂的本錢，沒有任何不團結的資格；團結都不一定勝選，最想贏的就是黨主席朱立倫，一定要團結在黨中央的領導之下。

郭台銘說，立委最關心的還是ＢＮＴ的話題，他把真實情況向立委報告，「真相只有一個，我一定會把它還原」。台北市議員徐巧芯表示，原來救命的ＢＮＴ疫苗是這樣跟執政黨抗爭出來的；陳玉珍也說，餐會上大部分都在聽郭還原始末，未談及選舉和柯文哲。

宣明智被問到是否擔心國民黨內定十七日徵召新北市長侯友宜？宣說：「我不覺得有什麼內定的事，何必要繞這麼大的圈子呢？」未來是否會搓合郭台銘和柯文哲合作？宣明智表示，國民黨要團結，全國也是要團結。

媒體昨問朱立倫，是否打算要求郭台銘和侯友宜自己提出民調或黨內連署名單。朱說，沒有這樣的想法，各個媒體、民調機構每一項（民調）都是重要的參考，縣市長或立委等重要意見領袖，大家都常常聯繫，會徵詢大家的意見。

郭昨也走訪高雄前市長韓國瑜岳家所在的雲林縣，前縣長張榮味表態挺郭，並和女兒、前立委張嘉郡全程陪同，張榮味妹妹、縣長張麗善也共進午餐。至於是否會與韓國瑜碰面，郭僅表示，幕僚怎麼安排還不知道。