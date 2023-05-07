郭台銘有意「偷師」韓國瑜？專家分析背後盤算

「投民進黨得肺癌」、「半屏山下蓋小型核電廠」、「市長不必到議會監督」或「用機器人對抗解放軍」，郭台銘的口號喊得撼天震地，但檢視實際內容，卻發現有些宛如天馬行空，部分甚至違背了民主體制，另外一邊喊著和平，另一頭卻喊話要研發機器人對抗共軍，已出現論述矛盾的情形。

現階段，國民黨中央打算在5月中下旬，決定總統大選提名人選，這也代表郭台銘在最近兩到三個禮拜內，不但要在民調上追趕上新北市長侯友宜，還要拉開一定的領先幅度，畢竟郭台銘屬於空降性質、爭議較大，若沒有明顯差距，很難讓多數藍營支持者心悅誠服。

郭董被迫下猛藥，爭取韓粉認同

「在這樣的背景下，郭台銘只能用『下猛藥』的做法」，台師大政治研究所范世平教授直言，現在郭台銘一方面創造自己聲量；一方面就是走韓國瑜的路線。從他先跟韓粉道歉，接著又拋出半屏山蓋核電廠的說法，不難看出就是在爭取韓粉的認同。

雖然韓粉在韓國瑜沉寂後就不太活躍，但范世平認為，這個群體是國民黨內，最容易產生凝聚力、也是最鐵板一塊的群體，況且韓粉過去就對侯友宜相當感冒，自然成為郭台銘拉攏的目標。

但一名不具名藍營人士認為，郭台銘現在有病急亂投醫的情形，許多言論讓人捏一把冷汗，例如他拋出一個縣市一個核電廠，完全讓自己人騎虎難下，在選舉期間開創一個對自己不利的戰場，完全犯了戰略上錯誤。

國民黨立委李德維則說的隱諱，他認為郭台銘是一個企業家，自然會有很多天馬行空的想法，但民主時代仍要顧及民意，經營企業跟從事政治工作並獲得選民肯定，這是兩種不同領域，自己只能說尊重，但也希望能獲得更多民眾務實的支持。

現階段，雖然國民黨中央尚未明確表態，但從近期的態勢來看，多數人都認為郭台銘連串的發言，已讓他提前出局，國民黨北市議員徐巧芯更透露，國民黨高層內定5月17日中常會上，徵召侯友宜出征2024總統大選。

郭台銘問題重重，成功經驗難複製

至於郭台銘到底出了哪些問題？民進黨立委洪申翰說的直白，過去郭台銘有些自認天縱英明的想法，但以前不會被周邊的人反對、嘲笑，真的只是因為他的地位。如今跳進政治圈，一言一行都被檢視，應該讓他認清一些現實。

對能源政策相當熟悉的他坦言，郭台銘拋出全台廣設小型核電廠SMR，不如先把威士康辛州的LCD廠蓋好比較實在；其實SMR並不是新東西，國際能源早有相關討論，更指出最快2030年才有機會商轉。台灣要把能源政策寄託在一個不確定性極高的方案上，會讓台灣經濟發展立基在更不穩定的基礎上。

立委鄭運鵬則認為，郭台銘有簡化問題的民粹傾向，他也習慣把在鴻海的集體成就，當作是自己的天縱英明，這是很明顯的獨裁性格。

一位與郭合作過的政壇人士則認為，郭台銘過去縱橫商場，但投入到政治領域卻是新手，又要在短短幾個禮拜拿出讓大家印象深刻的表現，自然很難做好。

他透露，郭台銘私底下口條清晰，特別是對擅長的領域滔滔不絕，但碰到政治不熟悉的領域，卻會發生詞窮的狀況，一下子把他推上火線，逼得他要在短時間內，成為一位政治老鳥，根本是緣木求魚。

團隊經驗不足，難有加分效果

除了郭台銘本人，他身邊的團隊也遭受批評，現階段，郭台銘的團隊幾乎都是過去鴻海班底，對整體環境並不熟悉，操盤結果也是一場災難，除了在記者會上錯字連篇，先前舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」記者會，竟不開放媒體提問，只開放大家手寫提問單，最終主持人代為提問，又扭曲問題原意。

國民黨前立委邱毅就在個人社群直指郭台銘的幕僚群「有大有問題」，除了自己準備不足，過去被身邊的人吹捧，自以為是無所不能，才犯下眼高手低的連番錯誤，這可是選戰的大忌！

目前國民黨尚未敲定總統大選提名人選，郭台銘在這一場選戰中尚未出局，但他不再趕緊調整，希望只會愈來愈渺茫。

（本文出自2023.05.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）