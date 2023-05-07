聽新聞
test
0:00 / 0:00

勤跑宮廟／侯：人民過更好 郭：團結才會贏

聯合報／ 記者李定宇鄭國樑翁唯真／連線報導
鴻海創辦人郭台銘（圖中）昨天到桃園市大廟景福宮參拜，與民眾熱情互動，面對總統選情，郭對自己很有信心，相信百姓有智慧的選擇。記者林俊良／攝影
鴻海創辦人郭台銘（圖中）昨天到桃園市大廟景福宮參拜，與民眾熱情互動，面對總統選情，郭對自己很有信心，相信百姓有智慧的選擇。記者林俊良／攝影

國民黨二○二四總統提名未定，鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜昨天都勤跑宮廟等行程，展開陣地戰；侯友宜表示，相信郭台銘到宮廟祈求這塊土地會更好，他則向媽祖祈求台灣人民都可以過更好生活，「我們有共同的心願，為這塊土地攜手，讓這塊土地共好。」

對於外界指侯郭配、侯柯配才會贏賴清德的看法，郭台銘回應說，老百姓會有智慧的選擇，對自己還是有信心。侯友宜也有拜廟行程，兩人是否有較勁的意味？郭台銘說，國民黨必須要團結才會贏。

郭台銘昨天在桃園跑了六個行程，包括參拜龜山威天宮和桃園景福宮，另走訪假日花市、大溪老街等。

侯友宜上午到土城區三元宮參加媽祖遶境，下午則參加新北電競爭霸戰、新北河濱蝶戀季等市政行程。

侯友宜到三元宮時，支持者紛紛高喊「總統好！」，三元宮常務監事、管理人黃永吉致詞時提到「拜託大家盡量支持侯市長，因為另外一位郭先生，他資產百分之八十三在中國，你想他會為哪一國？」侯友宜在旁聽到尷尬皺眉，轉頭輕拍黃示意不該這樣說。

侯友宜說，郭台銘是他長年非常敬佩、帶動台灣經濟發展領導者，肯定有心為中華民國、為台灣做事，都會同心齊力為國家、為人民多做事。

新北市長侯友宜（圖中）昨天前往土城三元宮為媽祖扶轎起駕，強調與鴻海創辦人郭台銘有共同的心願，為這塊土地攜手讓這塊土地更好。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（圖中）昨天前往土城三元宮為媽祖扶轎起駕，強調與鴻海創辦人郭台銘有共同的心願，為這塊土地攜手讓這塊土地更好。記者曾原信／攝影

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜

延伸閱讀

影／廟方管理人喊「別支持姓郭的」 侯友宜尷尬揮手制止

侯友宜角逐總統大位 胞兄侯明鋒：家人一路支持他的決定

和侯友宜搭檔？郭台銘：對自己有信心 百姓有智慧的選擇

土城三元宮媽祖聖誕遶境 侯友宜祈求保台灣平安

相關新聞

賴清德兩岸論述 聚焦「反共不反中」

民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述備受關注，他已多次表達將延續蔡英文總統「四個堅持」路線，以及「和平保台」立場。據了解，賴...

綠委稱民進黨反共不反中 藍諷賴「新論述只是騙術」

民進黨總統參選人賴清德的兩岸論述，擬將聚焦和平保台、反共不反中。親賴立委表示，民進黨一直以來的立場都是反共不反中，過去「...

南台灣鐵三角開講 謝龍介公開挺侯

2022國民黨南部3縣市長候選人，屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介，昨在屏東萬惠宮辦首場「南台灣鐵三角：廟口開講」，被...

郭拋小型核電廠 侯營：誰當家 誰解決核廢料

鴻海創辦人郭台銘拋一縣市一小型核電廠引發爭議，新北市長侯友宜未表態能源政策。由於新北轄區內兩座核電廠，多年來因核廢料貯存...

勤跑宮廟／侯：人民過更好 郭：團結才會贏

國民黨二○二四總統提名未定，鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜昨天都勤跑宮廟等行程，展開陣地戰；侯友宜表示，相信郭台銘到宮...

新聞眼／賴清德向中間靠攏 深綠反彈是隱憂

將代表民進黨參選總統的賴清德，他的兩岸論述逐漸從民進黨近年「抗中保台」，更聚焦在「和平保台」、「反共不反中」，這樣的作法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦