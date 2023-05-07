勤跑宮廟／侯：人民過更好 郭：團結才會贏

國民黨二○二四總統提名未定，鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜昨天都勤跑宮廟等行程，展開陣地戰；侯友宜表示，相信郭台銘到宮廟祈求這塊土地會更好，他則向媽祖祈求台灣人民都可以過更好生活，「我們有共同的心願，為這塊土地攜手，讓這塊土地共好。」

對於外界指侯郭配、侯柯配才會贏賴清德的看法，郭台銘回應說，老百姓會有智慧的選擇，對自己還是有信心。侯友宜也有拜廟行程，兩人是否有較勁的意味？郭台銘說，國民黨必須要團結才會贏。

郭台銘昨天在桃園跑了六個行程，包括參拜龜山威天宮和桃園景福宮，另走訪假日花市、大溪老街等。

侯友宜上午到土城區三元宮參加媽祖遶境，下午則參加新北電競爭霸戰、新北河濱蝶戀季等市政行程。

侯友宜到三元宮時，支持者紛紛高喊「總統好！」，三元宮常務監事、管理人黃永吉致詞時提到「拜託大家盡量支持侯市長，因為另外一位郭先生，他資產百分之八十三在中國，你想他會為哪一國？」侯友宜在旁聽到尷尬皺眉，轉頭輕拍黃示意不該這樣說。