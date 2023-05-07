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南台灣鐵三角開講 謝龍介公開挺侯

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
藍營南部大咖組「鐵三角」首場造勢，謝龍介（前排右起）、柯志恩、蘇清泉，昨到屏東縣萬惠宮辦首場「南台灣鐵三角－廟口開講」。記者張已亷／攝影
藍營南部大咖組「鐵三角」首場造勢，謝龍介（前排右起）、柯志恩、蘇清泉，昨到屏東縣萬惠宮辦首場「南台灣鐵三角－廟口開講」。記者張已亷／攝影

2022國民黨南部3縣市長候選人，屏東蘇清泉、高雄柯志恩、台南謝龍介，昨在屏東萬惠宮辦首場「南台灣鐵三角：廟口開講」，被外界視為挺侯前哨戰，但到場僅百餘人；蘇、柯2人強調黨提名誰，都團結支持；謝則支持侯參選，強調侯是南部囡仔，有利鞏固南台灣票倉。

國民黨首場南台灣鐵三角造勢大會，昨在屏東萬惠宮登場，蘇、柯、謝三人去年底選舉雖敗選，但都選得不差。

蘇清泉說，「萬丹是第一炮」，日後接續舉辦，盼支持者們延續九合一大選氣勢；柯志恩提缺電、缺蛋，還有防疫期間排隊等議題，她直言感受基層強烈焦慮和壓力，3人才站出來組成鐵三角，要守住濁水溪以南票倉，籲支持者，無論黨提名誰都要團結支持。

謝龍介則表示，國民黨明年大選要勝出，須有南台灣鄉親支持，侯友宜是嘉義人，在菜市場肉攤長大，貼近南部人，黨提名可搶綠營百分之3本土票。

謝也認為，郭在世界各地發揮長才，若侷限元首、副元首，恐限縮影響力。但只要中央以科學數據，整體評估推出候選人，他含淚也會支持。

郭台銘今晚在高雄鳳山，9日在屏東辦造勢活動，藍營地方認為，「廟口開講」是挺侯派固守南台灣前哨戰，希望支持侯出線。

2024大選 總統大選

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