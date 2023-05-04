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陳水扁2024不挺賴清德選總統？ 郭正亮斷言結局了：百分之百

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮認為，陳水扁（左）百分之百會幫賴清德（右）輔選。 圖／聯合報系資料照片
郭正亮認為，陳水扁（左）百分之百會幫賴清德（右）輔選。 圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁2日現身凱道請願，受訪時被問及若有機會是否願意與賴清德溝通？陳水扁回應，「如果人家不想跟你講話，要熱臉去貼人家冷屁股嗎？要人家支持，也要支持得下去」。對此，前立委郭正亮表示，「陳水扁百分之百最後還是會幫賴清德輔選」。

郭正亮昨（3）日在節目《綠也掀桌》中提到，「陳水扁有傳達出意思、表達出心情，他本來就跟賴清德比較好，這也是事實」。不過，郭正亮坦言「可是這也沒辦法，賴清德這刀砍下去了，沒有辦法破例」。此外，郭正亮更斷言，「陳水扁百分之百最後還是會幫賴清德輔選，他至少會幫立委站台，在台南很多立委會請他站台，陳水扁在南部還是有票的」。

針對民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，保外就醫中的父親陳水扁現身凱道請願，遭外界質疑是否「踩紅線」，違反保外就醫的規定。郭正亮認為「站台」也是違反保外就醫的規定，「所以賴清德如果認為台灣有相當一部分的人要特赦阿扁，那就做吧」。

2024大選 總統大選 陳水扁 賴清德 保外就醫 陳致中

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