台灣選戰造浪「陸不如空」？柯文哲、韓國瑜都是前例

隨著新世代選民更習慣看網路，網上「空氣票」帶來的聲量、輿論，相較過去「地面戰」拉攏樁腳與地方派系人脈等，有取代為選戰勝敗關鍵之姿，也已經成為各政黨地方選舉兵家必爭之地。過去的勝利方程式，有逐漸失靈的跡象。這個現象，也在改變著近期與未來選舉。

在藍營擁有高人氣的徐巧芯，本次挑戰五連霸立委，即便在黨內採用相對不利的「3＋7（3成黨員投票、7成民調）」投票方式，依舊以一票之差驚險勝出。

另一位「藍綠通吃」的王世堅，也在全民調選戰中，靠自己高人氣殺出重圍；又讓大家看到了空氣票對選戰勝負，啟到了關鍵作用。

過往民意代表，只要與宮廟、鄰里長、地方社團、農漁會等團體維繫關係，選舉期間，透過動員、包車的方式，大量灌入選票，就能夠如願鞏固自己的地位。

政治人物空戰成功個案：柯文哲和韓國瑜

但這幾年的台灣選戰，已悄悄有了改變，說到網路起家的政治人物，首推前台北市長柯文哲，他在2014年對抗擁有「大連艦隊」稱號的連勝文，透過社群串聯，在網路不斷製造話題，期間還把自己選舉經費全部上網公開，甚至連自己幕僚都是用網路海選而來，讓他夾著龐大的聲量，在藍大於綠的台北市成功逆轉勝。

2018年當選市長的韓國瑜，也是靠網路起家另一代表，當年還在北農任職的他，幾乎不被外界看好，但他與台北市議員王世堅在議會鬥嘴鼓的影片，讓他瞬間爆紅，隨後又開社群，甚至在網路上開直播，分享自己對各類時事的看法，讓大家眼睛為之一亮。

韓國瑜空戰策略奏效，成功撼動民進黨在高雄的勢力，也喚醒高雄民眾的熱情，最後空戰的流量轉換成陸戰的選票，讓他僅用了半年的時間，就以85萬張選票奪下高雄市長寶座。

不僅縣市首長，立委、議員選戰也看到類似案例，2019年台中市立委第二選區藍綠對決。國民黨提名立委顏寬恒，當時他承接父親、前立委顏清標人脈，加上家族長年在地方深耕，原先外界視為是一場實力懸殊的選戰。

但綠營隨後整合台灣基進黨陳柏惟參戰，他努力經營社群網站，接著網路直播、上政論節目的方式，累積了龐大的網路聲量，再承接民進黨原先的票源，一舉扳倒大鯨魚。

最後就是近來兩場議員初選，徐巧芯透過空戰，險勝了耕耘地方多年的費鴻泰，而王世堅也透過自己的高人氣，成功的戰勝了何志偉。

擅長空戰更能凸顯自己

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，政治人物的魅力，多數都是透過媒體傳播展現出來，網路起家的政治人物，可以主動操控輿論，這些人不必遷就傳統媒體，自己就有曝光自己的能力，如此一來，更容易讓大家看到不同的一面。

此外擅長空戰的政治人物，比較有能力引導話題，碰到他擅長的東西可以放大，對自己有加分效果，反之遇到不擅長的東西，還能選擇迴避避免失分；像這次徐巧芯就不斷訴求要「世代交替」，透過大量的宣傳，就在基層成功發酵，即便費鴻泰有龐大基層，也難保這些人的心不會動搖。

圖／國民黨台北市議員徐巧芯以1票之差，擊敗挑戰五連霸的立委費鴻泰。取自徐巧芯臉書

一位藍營人士坦言，空戰的崛起跟這幾年政治風氣也有關，過去幾年初選，還會出現「全黨員投票」的方式，現在若採用這種做法，容易招致中間選民批評與反感，因此採用全民調，或是全民調占比提高的情形多出許多，這樣的改變自然削弱了組織的重要性。

都會區傳播速度快、成功機會高

即便聲量已成為當今政治人物的勝選關鍵，但鈕則勳認為，要操作還是要看地區，如果是台北、高雄這些都會選區，媒體資訊比較發達，傳播的速度比較快，確實有這樣的空間，若到相對偏鄉的縣市，機會可能就小很多。

此外，網路能夠讓一個政治人物快速崛起，相對來說要墜落的速度也比較快，另一位藍營人士坦言，韓國瑜上任後幾次議會表現不如預期，被冠上「總機」的稱號，之後又跑去選總統，由於他的關注度極高，表現不好時負面聲量也會累積的比較快，導致他最後在高雄市待了兩年。

鈕則勳坦言，網路可以看成是一時的強效藥，如果沒有好政績維持，更容易引發危機，之後若出現更新的政治網紅，就容易被潮流給淹沒，所以做出好的政績，還是最重要的事情。

（本文出自2023.05.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）