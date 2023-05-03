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侯友宜：施政者分什麼藍綠

聯合報／ 記者張曼蘋張睿廷／新北報導
新北市長侯友宜。記者林澔一／攝影
新北市長侯友宜。記者林澔一／攝影

新北市長侯友宜參選二○二四總統態勢愈來愈明朗，昨在議會備詢時被問到是否願意更進一步承擔，侯表態，自己如能承擔更大責任，照顧更多人，會勇往直前。他說，新北市府十三年、 當市長四年多非常有感，權力集中中央，中央行政效率不該考慮選票壓力和顏色、黨派，國家才有機會，「不要擔心我做太多，做才是最重要。」

市議員葉元之問，想知道是什麼事情讓侯起心動念，願意承擔更大責任？侯友宜感嘆，人民最痛苦的還是物價問題，他可以改變新北的行政效率，但權力卻在中央，他無能為力。像新北環狀線北環段經費從一百億到一七二億元，甚至還要更高；淡北道路早和北市前市長柯文哲談好，環保署也通過環評，日前才有進度，最少追加廿幾億元，好的行政效率可減少民眾付出成本，否則浪費金錢，也會影響社稷。

「施政者分什麼藍綠？」侯友宜說，做事分黨派沒有意義，國家就這麼大，制度化、簡單化、明瞭化、沒有弊端更好。他忽然改用閩南語說，「你是什麼，才看我是什麼」，做事沒有分你我、族群跟黨派，國家需要團結，不需要製造更多衝突，對國際詭譎情勢才可以從容面對，就怕自己不團結。

對於台海問題，侯友宜說，若沒有和平的台灣 ，人民要如何安心？在美中台關係下，最重要的是國家安全，台灣要走出自信自立自強的路，如何維持兩岸台海穩定是現階段最重要的關鍵，也要與美國保持良好同盟關係。

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨總統提名，對於「侯郭配」建議，侯友宜說，只要能讓國家安定繁榮，不一定要分誰跟誰，政黨都可以合作，任何人都可以合作。

郭台銘提議在高雄半屏山設小型核能發電站，綠營群起攻之，侯友宜說，一切核安、核廢料要做好處理，「沒有核安就沒有核電。」

媒體追問，若有機會角逐大位，未來要怎麼解決核廢料問題？侯說，中央面對核廢料要做好妥適處理。

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