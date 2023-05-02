支持「誰與誰配」？2024總統選情 聯合報民調題目一次看

2024總統大選，民進黨推派賴清德出線參選，國民黨人選則預計5月出爐，侯友宜、郭台銘皆受外界關注，另，民眾黨有柯文哲表態參選。聯合報系近日進行調查，了解民眾對於總統大選的看法，其中包含國民黨徵召人選、藍白合作、政黨支持度等問題。

調查於四月廿三日至廿六日進行，成功訪問了一千一百四十三位成年民眾，另有四百卅一人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。問卷題目如下：

聯合報總統選情民調問卷題目

1.目前可能被國民黨徵召參選2024總統的，主要有【隨機提示人名1-2】兩個人，請問在這二個人當中，您比較傾向支持誰？

(01)侯友宜

(02)郭台銘

(91)都支持

(92)都不支持

(96)其他國民黨人選(記下電話及內容)

(98)尚未決定、沒意見或拒答

2.如果國民黨整合侯友宜和郭台銘搭配參選，你比較傾向支持「侯郭配」？「郭侯配」？還是其他組合？

(01)侯郭配

(02)郭侯配

(91)都支持

(92)都不支持

(96)其他組合(記下電話及內容)

(98)尚未決定、沒意見或拒答

3.下屆總統選舉，民進黨已提名賴清德參選總統，如果國民黨提名侯友宜，民眾黨提名柯文哲(選項隨機)，在這三人當中，您會支持誰擔任總統？

(01)國民黨侯友宜

(02)民進黨賴清德

(03)民眾黨柯文哲

(91)都支持

(92)都不支持

(98)尚未決定/未回答

4.如果國民黨是提名郭台銘參選總統，那在【隨機提示選項 1-3】這三人當中，您會支持誰擔任總統？

(01)國民黨郭台銘

(02)民進黨賴清德

(03)民眾黨柯文哲

(91)都支持

(92)都不支持

(98)尚未決定/未回答

■提示語：& 下屆總統選舉，假設民眾黨不推人選......

【Q5、Q6題目隨機輪序】

5.請問在【隨機提示選項1-2】這二個人當中，您會支持誰擔任總統？

(01)國民黨侯友宜

(02)民進黨賴清德

(98)都不支持/未決定/未回答

6.請問在【隨機提示選項1-2】這二個人當中，您會支持誰擔任總統？

(01)國民黨郭台銘

(02)民進黨賴清德

(98)都不支持/未決定/未回答

7.如果2024總統大選，是國民黨和民眾黨「藍白合作」，你會支持民進黨的賴清德？還是藍白合作的參選人？

(01)藍白合作參選人

(02)民進黨賴清德

(98)都不支持/未決定/未回答

8.請問2024總統大選，您最不希望哪一黨候選人當選？

(1)民進黨

(2)國民黨

(3)民眾黨

(7)沒有特別不希望哪一黨候選人當選

(8)不知道/無意見

9.整體來看，請問您比較支持哪一個政黨的兩岸路線（政策）？

(1)民進黨

(2)國民黨

(3)民眾黨

(7)都不支持

(8)不知道/無意見

10.請問您覺得十年內，兩岸發生戰爭或武裝衝突的風險高嗎？

(1)非常高

(2)還算高

(3)不太高

(4)非常低

(8)不知道/無意見

11.請問您支不支持2025非核家園？

(1)非常支持

(2)還算支持

(3)不太支持

(4)非常不支持

(8)不知道/無意見