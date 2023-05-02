支持「誰與誰配」？2024總統選情 聯合報民調題目一次看
2024總統大選，民進黨推派賴清德出線參選，國民黨人選則預計5月出爐，侯友宜、郭台銘皆受外界關注，另，民眾黨有柯文哲表態參選。聯合報系近日進行調查，了解民眾對於總統大選的看法，其中包含國民黨徵召人選、藍白合作、政黨支持度等問題。
調查於四月廿三日至廿六日進行，成功訪問了一千一百四十三位成年民眾，另有四百卅一人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。問卷題目如下：
聯合報總統選情民調問卷題目
1.目前可能被國民黨徵召參選2024總統的，主要有【隨機提示人名1-2】兩個人，請問在這二個人當中，您比較傾向支持誰？
(01)侯友宜
(02)郭台銘
(91)都支持
(92)都不支持
(96)其他國民黨人選(記下電話及內容)
(98)尚未決定、沒意見或拒答
2.如果國民黨整合侯友宜和郭台銘搭配參選，你比較傾向支持「侯郭配」？「郭侯配」？還是其他組合？
(01)侯郭配
(02)郭侯配
(91)都支持
(92)都不支持
(96)其他組合(記下電話及內容)
(98)尚未決定、沒意見或拒答
3.下屆總統選舉，民進黨已提名賴清德參選總統，如果國民黨提名侯友宜，民眾黨提名柯文哲(選項隨機)，在這三人當中，您會支持誰擔任總統？
(01)國民黨侯友宜
(02)民進黨賴清德
(03)民眾黨柯文哲
(91)都支持
(92)都不支持
(98)尚未決定/未回答
4.如果國民黨是提名郭台銘參選總統，那在【隨機提示選項 1-3】這三人當中，您會支持誰擔任總統？
(01)國民黨郭台銘
(02)民進黨賴清德
(03)民眾黨柯文哲
(91)都支持
(92)都不支持
(98)尚未決定/未回答
■提示語：& 下屆總統選舉，假設民眾黨不推人選......
【Q5、Q6題目隨機輪序】
5.請問在【隨機提示選項1-2】這二個人當中，您會支持誰擔任總統？
(01)國民黨侯友宜
(02)民進黨賴清德
(98)都不支持/未決定/未回答
6.請問在【隨機提示選項1-2】這二個人當中，您會支持誰擔任總統？
(01)國民黨郭台銘
(02)民進黨賴清德
(98)都不支持/未決定/未回答
7.如果2024總統大選，是國民黨和民眾黨「藍白合作」，你會支持民進黨的賴清德？還是藍白合作的參選人？
(01)藍白合作參選人
(02)民進黨賴清德
(98)都不支持/未決定/未回答
8.請問2024總統大選，您最不希望哪一黨候選人當選？
(1)民進黨
(2)國民黨
(3)民眾黨
(7)沒有特別不希望哪一黨候選人當選
(8)不知道/無意見
9.整體來看，請問您比較支持哪一個政黨的兩岸路線（政策）？
(1)民進黨
(2)國民黨
(3)民眾黨
(7)都不支持
(8)不知道/無意見
10.請問您覺得十年內，兩岸發生戰爭或武裝衝突的風險高嗎？
(1)非常高
(2)還算高
(3)不太高
(4)非常低
(8)不知道/無意見
11.請問您支不支持2025非核家園？
(1)非常支持
(2)還算支持
(3)不太支持
(4)非常不支持
(8)不知道/無意見
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言