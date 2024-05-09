黃正忠／別讓台灣今後的路走樣

沙漠氣候所在地杜拜四月中旬一場暴雨，一年雨量十二小時內傾洩而下，再次上演去年氣候大會ＣＯＰ28前的大淹水。多國淨零已入法，石油經濟也確立必須退場，然全球排碳仍持續快速上升。二○二三年以來，月均溫已連續超過十個月破暖化紀錄；二○二四年以來，第一季連續三個月的月均溫更是較一八八○年暖化超過一點五度Ｃ。尚未見全球排碳峰點的氣候行動，依然疲軟無力。

不想為時，沒陽光、沒風、颱風都是不開發風光電的藉口；必為時，即使惡劣氣候與地方勢力介入仍不足以阻撓一個個離岸風場拔海而立，展現全球前廿大最具潛力離岸風場，十六處在台灣海峽的英姿。一個能為可達的改變，千萬不能將如火如荼澆滅。

在石油經濟時代，台灣成為世界前廿大貿易國、前廿大股市、前廿大最富有的國家、前廿大最具有競爭力的國家、以及前廿大對外投資的國家。在低碳淨零經濟時代，我們得思考台灣想要成為什麼樣的國家，想要掙得什麼樣的科技、文明、人才與經濟勢力？能源革命是低碳淨零經濟的基本功，系統性轉型才是世界可活無悔的道路，還包括材料、建築、所有運具、農業、物種與生態系、人性價值、內化環境與社會外部性的真實成本與價值。

在兩岸學生交流頻繁的年代，陸生常提到最令我印象深刻的兩點心得，一是在台灣常找不到垃圾桶，但馬路卻非常乾淨；二是台灣人特別愛排隊，連在台北火車站郵局多台提款機前沒有任何格線，民眾提款仍然會主動排隊。這是一種具有格調的生活、習慣、文化。

科技再厲害、教育程度再高，讓西方與日本人體驗到馬路如虎口的台灣，一切尊敬立即大打折扣。在行車未禮讓斑馬線上行人，導致層出不窮的斷魂與家庭破碎事件後，總算驅使政府祭出「未禮讓行人罰鍰六千元記點並參加道安講習」的法規，讓台灣有機會可以擺脫「行人地獄」惡名，也終於可以看到行車禮讓行人的文明。一個能為可達有尊嚴的文明，我們等了幾十年！

有次在台北市開車接送來訪的外國友人時，他問我說台北市街道內線車道地上常有四個大字是什麼意思，我回答「禁行機車」，友人回道：「你不是告訴我台灣高中生幾乎百分百都可以成為大學生，那這些在禁行機車車道中穿梭的年輕人，都不識字嗎？」這是路權、法治與文明素養之爭，是交通運行生態系必須共同擔的業。「禁行機車」車道的亂象將繼續考驗台灣社會的文明！

過去台灣走入石油經濟時代時沒有錢，但當時能相忍為賺長線的錢；今天台灣走入低碳淨零經濟時代時很有錢，卻汲營不能相忍只為賺短線的錢。這麼看來，我們今後的路能不走樣嗎？千萬別呀！（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）