黃齊元／發揮在野力量，引導台灣前行

最近美國波音接二連三出事，不但飛機艙門從空中掉下來，連布林肯專機都故障，代表組織螺絲釘鬆動，管理出了問題。

波音是典型軍工複合體，企業靠政府罩。美國利用霸權在全球推銷產品，從軍火到民航機。但現在這個機制出現問題，就是企業缺乏競爭力，以致全球一面倒改飛空中巴士；爽快採購波音者如台灣，都是由於政治施壓。

當年美國看日本成為全球半導體霸主，用政治手段將其打趴；現在製造做不過台灣，想要故技重施。但台灣已形成完整生態系，而美國製造缺乏競爭力，導致台積電美國廠進度不如預期。

同樣境遇發生在中國身上。陸企電動車產業鏈躍居世界第一，從整車、電池到鋰礦，成為「科技輸出者」，福斯、福特、輝達均與陸企合作。歐美想對大陸電動車產業課高額關稅，但無法加強競爭力，反而會拉高通膨。

未來全球兩大趨勢電動車和綠能，中國都是領導者。大陸早已不把電動車當作載具，而是智能移動平台，取代手機。全世界最大智能化、綠能化、低碳化、中產階級消費市場，都在中國；脫離這個市場，可能走上成長慢車道。

特斯拉去年市值一點二兆美元，現在剩不到一半，最大原因是利潤率大跌，這是誰造成的？中國競爭力有錯嗎？消費者要物美價廉的產品有錯嗎？輝達遵守美國法律，但說什麼也不願放棄中國市場，特別是智能車產業。

中國最弱的晶片，卻是台灣最強領域；大陸最強的電動車智能生態系，台灣遠遠落後。美國在關鍵領域落後，但美國是老大，教父還可以發號施令，可是不會很久。我們該怎麼做？全力封殺對岸？美國是我們護身符嗎？

今天不論是美國、中國或台灣，都有一個問題，就是看似強大，其實相當脆弱，需靠其他因素支撐，才能維持局面。而且內部都有危機，即社會不安定；這種不安的憤怒，到了一定程度就會爆發，大家都在壓力鍋上。

未來沒有人可以耍流氓，老大霸權時代已過去，我需要你，你也需要我。美中了解這個道理，所以積極對話去風險；台灣不了解，還在和大陸鬥，我們能鬥而不破嗎？

台灣經濟脫離不了政治，政治又受到國際因素影響，基本上由三股勢力決定：美中政策、執政黨和在野黨。美國代表來台，和各黨代表對話，說明美國理解台灣政治生態。在野百分之六十政黨應發揮力量，加強與國際對話，捍衛台灣多數人民權益，包括以下四個層面：

第一是兩岸關係。台灣政黨過去較少關切兩岸議題，未來必須督促政府啟動對話，維持良性交流，避免敵意螺旋，至少要做到不脫鉤、去風險。

第二是與美國交涉。美國民主黨當政，但現在大家更重視川普想法；同理，台灣應讓美國了解在野黨想法，適度運用外交槓桿，才能發揮最大效果。

第三是資金動用。有錢就有利益糾結，金額大到難以想像，包括疫苗、綠能、基礎建設、軍火採購等。政府動不動組「國家隊」，私下安排利益分配，未來應從金流端解決問題。

第四是社會公義。台灣貧富差距加大，半導體對台灣非常重要，但更應重視資源平衡，照顧弱勢族群。這次取消對陸旅遊團開放，衝擊服務業，就是一個錯誤。

全世界正在瓦解邊緣，台灣如果不能鎖緊螺絲，一意孤行，未來恐將面臨災難！（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）