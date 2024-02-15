彭金隆／保險市場與預言奇書「推背圖」

一年過得好快，不知不覺已跨入金龍新年，處處可感受到「不須迎向東郊去，春在千門萬戶中」的過年氛圍，此時朋友相見無不互相祝願新年快樂，更想「預知」新年運勢是否順遂。保險市場近幾年問題不少，市場也很想預知來年是否能否極泰來。

說到預言，號稱中華第一預言奇書的《推背圖》，相傳是唐太宗找星象專家袁天罡和李淳風推算唐朝運勢編寫此書，內容依照天干地支排列，蒐羅橫跨未來二千年的六十四個預言。據說預言奇準，不僅預測到武則天稱帝，甚至連千年後慈禧太后避逃西安都被料中。正因為準確得可怕，民間爭相抄錄蔚為風潮，帝王擔心讖言鼓動叛亂，歷代都列為禁書。

其中宋太祖趙匡胤最高明，雖然他也禁掉這本書，但他清楚禁不勝禁，傳說他索性下旨「不必多禁，造假本混入就行了」，於是下令製作百種版本偽書混入民間，只要假書充斥，所謂預言自然就不準，不靈慢慢也就沒人收藏，趙匡胤果然厲害。但人類好奇未來的天性，帝王也無法阻擋，史書記載到宋神宗時，有人想用「私藏推背書」罪名來彈劾官員，皇帝隨口說出「此書人皆有之，不足坐也」，顯見這本書當時有多麼暢銷。

回到今天主題，剛過的兔年對金融業看似豐收年，金融三業（銀行、保險與證券）總獲利是史上次高，但唯有壽險業獨憔悴。前年因美國利率狂升已經讓獲利腰斬，去年又因台美利差使避險成本高漲，加上台幣升值，獲利再度折半，六大壽險獲利寫下十年新低。面對即將接軌的新會計制度IFRS17以及ＩＣＳ嚴格的資本要求，眼前似乎看不到太多亮光。市場都很想「預知」來年運勢是否能回春？新制度是否能順利過渡？既然推背圖如此傳奇，或許可以仿效古人，以此書讖語預測保險業來年的運勢。

推背圖沒有標示時間，必須自尋軌跡，其中第四十二象讖語：「美人自西來，朝中日漸安。長弓在地，危而不危」，對照壽險業當前面臨的處境，竟然具有極高的巧合。

最近影響台灣保險市場的最主要因素，不論是外部經濟環境變數（如美國利率與匯率政策），以及二○二六要實施的IFRS17與ＩＣＳ資本制度，都是來自西方先進國家主導的制度，確實也是解決保險經營不匹配以及強化市場穩定的良美制度，回看第一句「美人自西來」立刻心領神會。緊接著第二句「朝中日漸安」，暗示外來制度與台灣保險市場要有所妥協，初期必然有折衝、混亂與調適，金管會與業者要努力找到平衡點，或許事緩則圓水到渠成後，市場自然會歸於穩健安定。第三句「長弓在地」點出監理官會有所堅持，為達目的可能展現監理職權恩威並施。最後一句「危而不危」，預言壽險業或許看起來會有些危機與挑戰，但實質上「似危非危」終會安度難關。

上述讖詞解讀，雖然純屬趣味聯想，但若觀察保險市場以及接軌國際制度的諸多現況，確實也有幾分道理。

推背圖最後一卦第六十象說道：「萬萬千千說不盡，不如推背去歸休」，相傳是作者李淳風算過頭，竟然算到數千年之後，袁天罡當下好意推推他的背提醒說：「天機不可再說，休息吧！」推背圖因此得名。如果對天機有興趣，過年閒暇不妨可以看看。（作者為政大風險管理與保險學系教授兼商學院副院長）