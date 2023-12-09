徐遵慈／爭取加入美歐關鍵礦物供應鏈

歐美國家與中國的「戰略競爭」正從半導體、電動車電池擴延至關鍵礦物。在中國於今年八月宣布禁止稀土出口後，美國總統拜登九月至越南訪問期間，與越南簽署稀土協議，雙方將合力開採越南擁有僅次於中國的全球第二大稀土礦藏。在此之前，今年五月在日本召開的七大工業國（G7）高峰會中，宣示G7國家將與「理念相同」國家攜手推動關鍵礦物供應鏈，以減少對中國大陸的依賴，降低未來遭受中國脅迫「斷鏈」的風險。

美國拜登總統在二○二一年一月就任後，指示行政團隊完成一份「關鍵供應鏈報告」，發現美國所需之稀土元素、鈷、鋰等關鍵礦物竟然高度依賴來自中國之進口。這些關鍵礦物為美國發展半導體、電動車、風電與國防工業之重要原料，預估未來需求數量將快速增加，如對鋰礦、石墨需求將增加四十倍。

歐盟對關鍵原物料及礦物的關注更早於美國，近年來已發布數份「關鍵原物料」（CRM）清單，盤點歐盟是否對單一或數個來源的礦物倚賴過高，希望藉此加強歐洲單一市場的韌性、改善歐洲戰略依存性及加速新冠疫情後推動數位與綠色雙重轉型的速度。歐盟的近期CRM清單主要為太空／國防、運輸／汽車、再生能源、健康、數位、電子產品等，其中多項產品高度倚賴中國進口，如主要用於電動車、發電機的永磁體、電池、催化劑等，高達九十八％係由中國供應。

為避免對中國的倚賴成為歐美國家發展上述產業的風險，近來歐美繼推動半導體產業自主化後，正將供應鏈合作延伸至關鍵礦物，並陸續推動成立各項「小多邊」或「迷你多邊機制」（Mini-laterals）。除G7國家及其與「理念相同」國家之合作機制外，美國亦與越南、美洲國家等建立合作機制， 歐盟亦推動成立「關鍵原物料俱樂部」（CRM Club），預計至二○三○年將推動超過二百億歐元相關投資。歐盟另與加拿大、烏克蘭、哈薩克等主要礦產生產國簽署雙邊戰略協定，以掌控對於鋰、鎳、鈷、鈦等之穩定來源。今年三月，歐盟與美國宣布開啟「美歐關鍵礦產協議」談判。

針對美歐再次聯手，中國則宣布自八月起禁止鎵、鍺等卅餘種稀有金屬出口。鎵與鍺主要用於製造高階AI晶片，中國為全球最大生產國，禁令實施後立即衝擊主要進口國日本、德國和荷蘭。

二○一六年我國環境部前身環保署曾經盤點我國對於國外關鍵礦物之倚賴，發現對於稀土元素、鎂、銻、鍺、銦等礦物均高度依賴自單一國家之進口。針對當前國際間對於戰略產品與物資的重視延伸至更上游之關鍵原料與礦物，我國更需高度警惕，政府應積極爭取美國或歐盟將我國納入關鍵原料與礦物合作機制如聯盟、俱樂部等，同時基於我與美、日、德等正建立半導體供應鏈合作關係，更應爭取這些國家支持與我國建立迷你多邊合作關係及推動洽簽雙邊關鍵礦物夥伴協議。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）