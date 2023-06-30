數位平台與媒體議價 在台交鋒

網路社群近年來成為民眾取得資訊主要管道，世界新聞媒體年會昨天的議程中，數位平台與媒體議價、媒體訂閱轉型成為最熱門議題。Google新聞副總裁Richard Gingras表示，強制立法可能影響新聞自由；澳洲新聞集團執行總裁Michael Miller則說，澳洲政府會立法強制要求議價，是因發現平台的資訊壟斷，影響一般人利益。

澳洲率先強制議價

澳洲在二○二一年通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」，成為全球第一個立法要求Google、Meta等數位平台付費使用媒體新聞內容的國家。加拿大國會日前也通過立法強制平台付費，歐洲及亞洲也有不少國家提出新聞有價、平台應付費使用內容等媒體議價法案。

Gingras昨天下午在世界新聞媒體年會一場會談上，對於政府、數位平台與媒體關係發表意見，也接受各國媒體提問。他認為，媒體與數位平台議價的立法，可能影響新聞自由與言論自由；網路的核心是「政府如何管理他們的社會資訊自由」，制定新聞相關政策會引起言論自由問題。

Google新聞副總裁Richard Gingras昨在「世界新聞媒體年會」發表主題演講，數位平台與媒體議價成為最熱門討論話題，與會者爭相舉手（圖）提問平台免費使用新聞內容問題。記者林澔一／攝影

媒體追問壟斷搜尋

但有不少國家媒體提問Google長年壟斷搜尋、助長不實訊息流通等問題，Gingras表示，Google目前面臨的問題是要如何表達對新聞產業的支持，又不會破壞開放的網路空間和搜尋引擎。

Michael Miller則在接受本報專訪時，以澳洲為例指出，因為政府發現平台掌控資訊的流通與壟斷，才會立法要求平台與媒體議價，真正關鍵在於「為廣大的民眾發聲，民眾的聲音對民主至關重要，我們需要永續的新聞自由」。

外媒專程來台取經

專家也分析指出，歐洲過去對平台無償使用媒體新聞內容的作法，原本擬以著作權法反制，但現在也朝反壟斷、擬強制立法要求平台付費。日本媒體近年來也感受到數位平台衝擊，此次特地來台參加年會，希望了解台灣與各國有關媒體議價法的討論。

印尼KG媒體集團執行長Andy Budiman昨表示，媒體太仰賴第三方平台，營收和影響力都會打折扣，因此致力於打造數位廣告，希望精準觸及使用者。

媒體議價外，如何在數位時代轉型也是昨天年會討論焦點，今年獲得世界新聞年會最佳數位訂閱計畫得主、阿根廷「號角報」（Clarín）營運長Emilio Basavilbaso表示，號角報付費訂閱數能成長，包括針對特定受眾提供不同內容，還有多角化開發不同業務內容，如今數位營收已占全部營收的八成，有望繼續成長。

來自北歐丹麥媒體集團JP/Politikens Hus執行長Ørskov表示，自家媒體Politiken從老牌報紙轉型至今是丹麥最受歡迎媒體，關鍵原因之一就是針對特定讀者及客層，把新聞內容差異化，讓大家願意訂閱，創造出更多價值。