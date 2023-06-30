Agnes Stenbom：媒體報導 男性掌話語權

1839年創立的Schibsted集團是瑞典老牌媒體集團，集團的數位創新部門IN/LAB負責人Agnes Stenbom是年僅29歲的女性領導者。她認為，與其他國家相比，瑞典擁有相對性別平等的社會環境，IN/LAB的女性成員甚至比男性多，其他國家狀況截然相反，且不分國家的媒體報導，男性掌握話語權遠比女性高，「性別平等還有很長一段路要走」。

她指出，Schibsted曾與其他7家國際媒體共同參與The AIJO Project，利用AI分析新聞編輯室內部存在的性別偏見。在分析2.8萬件新聞圖像後，發現超過7成的新聞相片是男性，且男性作為消息來源、被引用的比率也遠高於女性，雙雙超過7成。

就連社會環境較平等的瑞典，女性工作者也會面臨許多性別刻板印象難題。「作為女性，你必須做很多額外勞動。」Stenbom指出，人們普遍期望女性要表現得更友善，並承擔更多無償工作，例如端咖啡、蛋糕，「但這些對你的升職毫無幫助」，如何抹除性別刻板印象仍是全球職場都面臨的問題。

Agnes Stenbom期盼其他國家政府向瑞典看齊，提供年輕女性更平等的工作環境。她認為，年輕女性在工作職涯上難免會碰到生育議題，在瑞典不分男女都有一年的帶薪產假，但多數國家沒有提供足夠福利或機制，勢必阻礙年輕女性的人生選擇。

她也認為，媒體作為社會傳聲筒，應更重視成員多樣性。例如Schibsted集團和IN/LAB部門的組織成員多樣，有較多女性、少數民族、年輕世代與不同宗教信仰者，「多元化程度愈高，創新的機會愈大」，此舉不只有利於媒體內部氛圍，也更能呈現具多元視野的報導或產品。Schibsted集團從2021年大幅投資瑞典新創女性經期品牌SYD，其藉由公益商業模式，確保全球女性兒少經期來臨時，依然能穩定就學。