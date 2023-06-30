Google新聞副總裁：生成式AI 有助於新聞加值

Google新聞副總裁Richard Gingras昨出席世界新聞媒體年會，暢聊生成式AI對當今社會的衝擊。他指出，現行的生成式AI工具提供的內容背景不夠透明，「現在需要更好的語言模型，提供有建設性、有來源可循的可靠內容」。

「生成式AI啟發民眾想像，卻也喚起恐懼。」Gingras說，過去半年生成式AI橫空出世，導致多數人陷入焦慮，「彷彿人類在創造詞彙的戰役上敗給機器人」。但他認為，現階段大家熟悉的生成式AI工具只停留在學習人類說話階段，甚至出現不實說法，目前仍只能作為人類的協作工具，人類依然擁有更高的智慧可以預判未來，未來也會出現品質更好的大型語言模型。

Gingras以新聞業為例，目前的生成式AI工具可以協助記者發想報導主題、下標、翻譯，卻不能取代記者的工作價值，記者應透過AI減輕工作負擔，聚焦處理更有創意、更複雜的內容。此外，引進生成式AI也能為新聞內容賦予更多價值，「從地方警政消息，到籃球隊動態，都能成為新聞資料庫的一環」，未來所有媒體業者都有機會透過AI技術，為新聞內容變現加值。

不過，Gingras也針對生成式AI吸收大量內容、產出錯誤內容提出警訊。「從歷史來看，人類很少從經驗中學習，而是不斷犯同樣的錯誤。」他表示，現在的全球社會還沒意識到生成式AI和機器深度學習帶來的危險，在AI世代，所有社會問題都不再有簡單的答案，社會大眾應花更多心力思考人類、網路和AI的關係，尤其是AI的風險規範，「避免最終照顧到的只是少數人的權益，而非大眾『知』的權利」。