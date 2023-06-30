聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google新聞副總裁：生成式AI 有助於新聞加值

聯合報／ 記者游昊耘／台北報導
Google新聞副總裁Richard Gingras。記者林澔一／攝影
Google新聞副總裁Richard Gingras。記者林澔一／攝影

Google新聞副總裁Richard Gingras昨出席世界新聞媒體年會，暢聊生成式AI對當今社會的衝擊。他指出，現行的生成式AI工具提供的內容背景不夠透明，「現在需要更好的語言模型，提供有建設性、有來源可循的可靠內容」。

「生成式AI啟發民眾想像，卻也喚起恐懼。」Gingras說，過去半年生成式AI橫空出世，導致多數人陷入焦慮，「彷彿人類在創造詞彙的戰役上敗給機器人」。但他認為，現階段大家熟悉的生成式AI工具只停留在學習人類說話階段，甚至出現不實說法，目前仍只能作為人類的協作工具，人類依然擁有更高的智慧可以預判未來，未來也會出現品質更好的大型語言模型。

Gingras以新聞業為例，目前的生成式AI工具可以協助記者發想報導主題、下標、翻譯，卻不能取代記者的工作價值，記者應透過AI減輕工作負擔，聚焦處理更有創意、更複雜的內容。此外，引進生成式AI也能為新聞內容賦予更多價值，「從地方警政消息，到籃球隊動態，都能成為新聞資料庫的一環」，未來所有媒體業者都有機會透過AI技術，為新聞內容變現加值。

不過，Gingras也針對生成式AI吸收大量內容、產出錯誤內容提出警訊。「從歷史來看，人類很少從經驗中學習，而是不斷犯同樣的錯誤。」他表示，現在的全球社會還沒意識到生成式AI和機器深度學習帶來的危險，在AI世代，所有社會問題都不再有簡單的答案，社會大眾應花更多心力思考人類、網路和AI的關係，尤其是AI的風險規範，「避免最終照顧到的只是少數人的權益，而非大眾『知』的權利」。

世界新聞媒體年會

延伸閱讀

中壢臨時火車站跨站天橋髒兮兮 竟出現人類排泄物

7旬翁缺錢偷工地電線 警過濾上百監視器逮人送辦

打造AI辦公環境 中華電助攻企業數位轉型

泰坦號碎片打撈上岸：發現疑似人類遺骸...安全監管責任誰管？

相關新聞

數位平台與媒體議價 在台交鋒

網路社群近年來成為民眾取得資訊主要管道，世界新聞媒體年會昨天的議程中，數位平台與媒體議價、媒體訂閱轉型成為最熱門議題。G...

永續新聞自由…媒體議價 不讓平台壟斷資訊

社群媒體和搜尋引擎成為民眾取得資訊的主要途徑，澳洲是全球第一個立法要求數位平台付費使用媒體新聞內容的國家，澳洲新聞集團執...

Google新聞副總裁：媒體應創新 讓大眾願付費

Google、臉書等數位平台近年來成為民眾閱讀新聞的主要管道，新聞網站的流量與廣告收入備受打擊，媒體與數位平台業者因此出...

新媒體新產品…AI跟你聊心事 要聞變成一首歌

據英國牛津大學路透新聞學研究所最新報告，全球4成18至24歲年輕人使用抖音，愈來愈少看新聞，傳統媒體如何自救？正在台北舉...

媒體領袖對談…吸引Z世代 當垃圾食物裡的紅蘿蔔

1997年到2010年間出生的Z世代已占全球人口近3成，具有7兆美元消費力，將主宰未來世界，各產業都面臨與Z世代溝通的挑...

Joel Simon：執政者打擊媒體 換取政治利益

新冠肺炎疫情衝擊全球，新聞媒體也受影響，Journalism Protection Initiative創辦人Joel ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦