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Google新聞副總裁：媒體應創新 讓大眾願付費

聯合報／ 記者林奐成游昊耘／台北報導
Google新聞副總裁Richard Gingras（左）昨於「2023世界新聞媒體年會」專題演講並接受提問，也與主持人、瑞典媒體Bonnier News Local編輯總監Pia Rehnquist（右）討論媒體議價議題。記者林澔一／攝影
Google新聞副總裁Richard Gingras（左）昨於「2023世界新聞媒體年會」專題演講並接受提問，也與主持人、瑞典媒體Bonnier News Local編輯總監Pia Rehnquist（右）討論媒體議價議題。記者林澔一／攝影

Google、臉書等數位平台近年來成為民眾閱讀新聞的主要管道，新聞網站的流量與廣告收入備受打擊，媒體與數位平台業者因此出現矛盾。Google新聞副總裁Richard Gingras昨出席世界新聞媒體年會，在被問到媒體議價立法議題時表示，媒體不應過於仰賴政府或單一公司，「新聞業不該無法靠自己而存活下去」，他也擔憂政府立法可能影響新聞自由

盼與媒體回歸緊密合作

加拿大國會本月通過立法，規定數位平台業者轉載媒體報導就必須付費，衝擊Google等平台業者。Gingras指出，加拿大的立法可能會讓大眾懷疑，是否對開放式網路造成影響，「我擔心對新聞自由的影響，或會不會影響媒體產製高品質的新聞報導」。

Gingras說，現在Google和媒體的關係「很不確定」，他希望可以回歸緊密的合作關係，達到更好平衡。他認為，公共政策在支持新聞媒體這方面，不應該只仰賴像Google這樣的科技公司，「並非Google不願意支持媒體，我們應該一起努力成為解決方案的一部分，但要如何找到更多資金來協助媒體，這是社會要解決的問題，會對我們想要的言論自由造成很大的影響」。

重視新聞價值未來樣貌

針對台灣有多位立委提案立法，推動媒體業和數位平台協商，其中可能包括新聞議價機制，Gingras表示，「我理解政府和媒體想做什麼，我會非常慎重思考每個問題，到底是不是對的方法，我個人覺得這很困難」。

Gingras指出，他擔憂未來媒體與數位平台的合作關係，可能會愈來愈趨向「交易關係」（指媒體議價），而這並非健康的方式。他希望其他公司也加入行列，讓媒體能得到政府或其他單位支持，並由整個社會決定，「我們重視的新聞價值，在未來會是什麼樣貌」。

對於媒體營收受到的影響，Gingras表示，新聞網站應該勇於創新，拓展讀者族群並創造營收，「讓大家願意為新聞付費」。他說，有人認為新聞業無法靠自己存活，但他認為，如果媒體能開展不同的營運模式，例如訂閱制或廣告，仍有辦法存活。

他直言，媒體不應過於仰賴政府或單一公司，「我知道這不容易，但新聞業不該無法靠自己而存活下去，這回到很基本的問題：你如何創新，如何從廣告、產品發展新聞價值。」

數位社會有結構性挑戰

Gingras也說，政府對於媒體與數位平台議價的相關立法，可能影響新聞自由與言論自由；網路的核心是「政府如何管理他們的社會資訊自由」，因此制定新聞相關政策，會引起言論自由問題。

Gingras表示，真正開放的新聞自由，不應該是由法律界定，也不應該仰賴單一單位提供資金資助。他說：「過去經驗都遠比不上接下來數位社會面臨的挑戰，我們會面臨很複雜的問題。這些深刻的挑戰是結構性的，要思考長遠，不能只看現在，否則我們會摧毀自由媒體的根基」。

世界新聞媒體年會 新聞自由 言論自由 公共政策 流量

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