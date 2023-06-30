聽新聞
test
0:00 / 0:00

和Z世代共事 對話比命令重要

聯合報／ 記者洪欣慈游昊耘／台北報導
Z世代10大特質 製表／林雨荷
Z世代10大特質 製表／林雨荷

占全球三分之一人口的「Z世代」將形塑未來產業樣貌，英國新創媒體The News Movement（TNM）總編輯Kamal Ahmed認為，要讓自己的產品對Z世代有吸引力，「團隊裡有年輕成員相當重要」，找有熱情的年輕人進入組織，表達想法、執行藍圖，是未來和Z世代互動的關鍵之一。

來自各國的媒體領袖昨齊聚世界新聞媒體年會，許多新聞組織不只在苦思如何讓年輕人想看新聞，也遇到如何與25歲以下年輕人共事的難題。對此，Ahmed表示，TNM主要的讀者群是Z世代，團隊裡有Z世代成員，能更緊密的與年輕人關注的事務連結。他從團隊和讀者身上觀察到，年輕人最關注兩件事，一是平等，二是追求更好的地球，「這是我們和讀者互動的關鍵」。

Ahmed認為，不分產業，若要與年輕世代共事，組織不能過於依賴命令，而是要對話。他以TNM內部運作為例，他們一樣堅持新聞倫理、內容正確性，「但不會把一群人直接叫進房間，要求他們執行你要的新聞」。很多人認為年輕世代不願意聆聽或吸納意見，但他觀察，只要能營造出能夠對話、溝通的企業文化和環境，年輕人依舊願意傾聽。

瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom說，Z世代和過去世代的所思所想都不同，「要走出城堡去聆聽」。IN/LAB團隊相當注重多元性，成員不只包含大量年輕世代，也不會侷限於新聞背景，「有更多元組成，看待各議題時才能有不同觀點」。

世界新聞媒體年會

延伸閱讀

76團隊召集人陳修將殺害女友 一審民事判賠594萬元

南投劇場藝術季7月登場 國家青年交響樂團打頭陣

每年吸500萬客！「金城武樹」健檢85分 日本樹木醫團隊赴池上「回診」

柯文哲、侯友宜拋重啟服貿 民進黨：別傷害台灣

相關新聞

數位平台與媒體議價 在台交鋒

網路社群近年來成為民眾取得資訊主要管道，世界新聞媒體年會昨天的議程中，數位平台與媒體議價、媒體訂閱轉型成為最熱門議題。G...

永續新聞自由…媒體議價 不讓平台壟斷資訊

社群媒體和搜尋引擎成為民眾取得資訊的主要途徑，澳洲是全球第一個立法要求數位平台付費使用媒體新聞內容的國家，澳洲新聞集團執...

Google新聞副總裁：媒體應創新 讓大眾願付費

Google、臉書等數位平台近年來成為民眾閱讀新聞的主要管道，新聞網站的流量與廣告收入備受打擊，媒體與數位平台業者因此出...

Agnes Stenbom：媒體報導 男性掌話語權

1839年創立的Schibsted集團是瑞典老牌媒體集團，集團的數位創新部門IN/LAB負責人Agnes Stenbom...

觀點不被隱沒…媒體性別平衡 讓世界更美好

「讓媒體高層達到性別平衡，不只是為了女性，更是讓世界更美好；媒體結構具備平衡與多元，才會擁有多元的觀點和平衡的視野。」來...

TNM總編輯：媒體不能躲在象牙塔

Z世代是最熟悉數位的一代，英國新創媒體The News Movement總編輯Kamal Ahmed直言，媒體以前是「象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦