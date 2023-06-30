和Z世代共事 對話比命令重要

占全球三分之一人口的「Z世代」將形塑未來產業樣貌，英國新創媒體The News Movement（TNM）總編輯Kamal Ahmed認為，要讓自己的產品對Z世代有吸引力，「團隊裡有年輕成員相當重要」，找有熱情的年輕人進入組織，表達想法、執行藍圖，是未來和Z世代互動的關鍵之一。

來自各國的媒體領袖昨齊聚世界新聞媒體年會，許多新聞組織不只在苦思如何讓年輕人想看新聞，也遇到如何與25歲以下年輕人共事的難題。對此，Ahmed表示，TNM主要的讀者群是Z世代，團隊裡有Z世代成員，能更緊密的與年輕人關注的事務連結。他從團隊和讀者身上觀察到，年輕人最關注兩件事，一是平等，二是追求更好的地球，「這是我們和讀者互動的關鍵」。

Ahmed認為，不分產業，若要與年輕世代共事，組織不能過於依賴命令，而是要對話。他以TNM內部運作為例，他們一樣堅持新聞倫理、內容正確性，「但不會把一群人直接叫進房間，要求他們執行你要的新聞」。很多人認為年輕世代不願意聆聽或吸納意見，但他觀察，只要能營造出能夠對話、溝通的企業文化和環境，年輕人依舊願意傾聽。

瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom說，Z世代和過去世代的所思所想都不同，「要走出城堡去聆聽」。IN/LAB團隊相當注重多元性，成員不只包含大量年輕世代，也不會侷限於新聞背景，「有更多元組成，看待各議題時才能有不同觀點」。