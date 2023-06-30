新媒體新產品…AI跟你聊心事 要聞變成一首歌

據英國牛津大學路透新聞學研究所最新報告，全球4成18至24歲年輕人使用抖音，愈來愈少看新聞，傳統媒體如何自救？正在台北舉辦的世界新聞媒體年會，昨有來自北歐、印尼等國的媒體主管分享，如何透過新方式吸引年輕人的眼球，找尋下個世代的產品曙光。

瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom，致力以各種新工具吸引Z世代年輕人閱讀新聞，例如開發名為「新聞診療所」（News Clinic）的AI聊天機器人，當讀者看新聞時，若有所感觸就可以和AI聊天，增加互動性，「我們希望新聞媒體，更積極主動協助閱聽人的心理健康」。

其次，IN/LAB也開發名為「時間到了」（Its Time）的新聞鬧鐘APP，限定讀者一天只能看一小時的新聞，每周僅能看7小時，若超過限定時間，該APP即會自動關閉，讓讀者不要耗費過多時間與精神。

另外，IN/LAB正在測試研發「新聲」（A New Sound），這款工具能將原本的新聞內容轉變為音樂形式，獲得測試者好評。Stenbom強調：「我們持續思考，新聞體驗如果不一樣了，未來會如何？我們想推出的產品，跟兩百年前相比，是否真的顛覆了內容？」

成立於2014年的印尼媒體IDN Media擁有超過8000萬不重複用戶，創辦人暨執行長Winston Utomo昨在論壇表示，IDN有9成受眾是「千禧世代」，主要透過外部合作夥伴一起書寫，「大部分內容都由用戶創造，在辦公室以外的地方創造」。

為了吸引年輕人閱讀新聞，IDN主打跨平台的內容，包括娛樂新聞直播和短影音，深受歡迎。他說，印尼許多年輕人喜歡流行音樂，所以IDN也跨足音樂產業，同時與網路受歡迎的內容創作者合作，甚至有網紅一人就擁有6000萬粉絲。

美國數位媒體VoxMedia總編輯Swati Sharma則強調，Vox以「清晰性」為準則，推出易親近的解釋性新聞，幫助讀者了解複雜世界。2021年，VoxMedia進軍抖音，以有趣的資訊圖表、地圖或歷史勾起讀者興趣。