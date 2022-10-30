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台北哪裡像梨泰院擁斜坡窄巷？網釣出6年前北投恐怖人潮

聯合新聞網／ 綜合報導
2016年在北投公園附近的抓寶人潮。擷自PTT
2016年在北投公園附近的抓寶人潮。擷自PTT

南韓梨泰院萬聖節萬人派對發生推擠嚴重意外，造成151人死、逾百人受傷。事發後引起台灣網友熱議，有網友在PTT上詢問「台北的哪裡會像梨泰院的斜坡窄巷」，意外釣出北投當年為了追逐「它」快閃而起的瘋狂人潮。

原PO表示：「昨晚南韓首爾梨泰院發生人群推擠事件，事發當地為斜坡，兩側高牆窄巷，導致事發時人群像骨牌一樣整個壓得死死的，動彈不得，目前151人發生憾事。防患未然，面對這種潛在危險街道，必須遠離或拓寬。對比南韓首都首爾，台北市有類似的街道結構嗎？」

圖為2016年，「寶可夢」上班日也發燒，光是北投公園就聚集了上千民眾抓寶。聯合報記者蘇健忠／攝影
圖為2016年，「寶可夢」上班日也發燒，光是北投公園就聚集了上千民眾抓寶。聯合報記者蘇健忠／攝影

大批網友見文，開始回憶起2016年的「寶可夢之亂」。有網友貼出當年在北投公園、新北投捷運站附近的「抓寶人潮」，現場擁擠的景象足以癱瘓整個新北投的交通。

也有人覺得101跨年煙火散潮時的人潮，也堪比這次梨泰院的人潮，也有人想到最近才剛落幕的士林白晝之夜。但有網友也認為，韓國很多地方都有像這種斜坡窄巷，日本也有些地區是這種地形，相對地，台灣就比較少，例如像是基隆、九份、天母一帶，才會有這種斜坡的地形可看。

但也有人認為，發生此次嚴重的推擠事件，重點是在人潮而非地形，只要有做好人流管控，再斜再窄的地方都不會有事。

梨泰院踩踏事故 北投 寶可夢

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