把00940換成元大金（2885）會比較好嗎？ 專家曝原因：我覺得不一定！
元大金（2885）公佈4月自結的單月獲利30.53億元，比去年增加了約38%左右，其實這一個多月看到不少大大說，想要把00940賣掉拿換成元大金可能會比較好？
我想，雖然元大發行00940掀起的現象級申購熱潮，獲利一定會有所成長，但00940對於元大金的獲利實質貢獻是多少？
00940是元大金旗下元大投信發行的ETF，而元大金是以證券為主體的金控，近年則是以「證券帶動銀行」的策略往證券、銀行並重發展，既然是這樣，再看看今年4月單月證券、銀行、投信各自的獲利：
元大證12.32億元，年增36.1%、
元大銀9.59億元，年增16.5%、
元大投信2.99億元，年增55.7%
只看這些數據，可以得知旗下這些重要的公司都有在成長，但實際上，元大投信成長再多，對金控整體的獲利貢獻只有一小部分喔！
元大金的獲利成長，應該還是和台股站上2萬點、市場交易的熱絡更有關係，畢竟元大證開戶人數增加、經紀業務手續費增加，以及元大銀的手續費淨收益增加，從上面數據來看，這些才是元大金真正的獲利來源。
所以00940賣出換成元大金，會比較好嗎？我覺得不一定，尤其以元大金3種估價法都在昂貴價了，現在買進等於沒有留給自己安全邊際，這樣還是要再多思考一下會更好。
溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議。
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