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00878擁有1200張這季股息高達61.2萬！ 不敗教主：好股票年輕人可定期定額買

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。中央社記者張新偉攝 113年4月26日
台股示意圖。中央社記者張新偉攝 113年4月26日

國泰永續高股息（00878）是一檔讓人有面子跟有裡子的好股票，記得2020年7月要公開發行時，我推薦給一位朋友的爸爸，他當時就買了1000張，後來又自己加碼了200張。

3年多下來，每一季安穩的領股利，而且越領越多。

上一季配息0.4元，老人家可以領到48萬。這一季要配息0.51元，好人家更可以拿到61.2萬元，退休生活真的是安穩啊。更不要說股價從15元漲到現在的22.83元，價差就賺了800萬啊！

00878的特點在於股利分數，選擇最近一年跟3年的高股息成分股，所以可以維持穩定的配息。

如果你也想要存股領股利，00878是不錯的選擇喔！年輕人無法一次買1000張怎麼辦？重點在於紀律，定期定額慢慢買，每季領息後持續買回，重點是股災時要勇敢加碼。

只要一步一腳印地堅持下去，相信等你老了之後，也可以靠00878來養你喔！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 定期定額

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