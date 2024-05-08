存股不選高股息ETF⋯他力推「中華電」更穩！網曝：看財報就懂了

近年許多人選擇投資高股息ETF當作存股標的，不過遇到台股波動時，難免股價也會受影響。有網友卻認為，中華電才是存股首選，他指出，「從任何一個時間點切入，放半年，正報酬機率高達80.95%」，有人坦言，「自從會看財報以後就發現中華電的好了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，現在很流行存股高股息ETF，但他認為，投資ETF等於投資大盤，遇到台股波動時股價還是會修正，例如0050在金融海嘯期間股價修正了-60.53%。

該網友指出，中華電信似乎是個更好的存股標的，中華電殖利率從2006年開始，最好有7.06%、最差也有3.53%，從2002年開始統計，資本利得加上股利收入的平均年化報酬為10.08%；波動方面，從任何一個時間點切入，放半年正報酬機率高達80.95%；2008金融海嘯的損失為-45.19%。他大讚，中華電非常穩定。

其他人則留言，「我年輕也不懂中華的好，後來開始會看財報了，研究後才發現中華的好，根本是防禦S級，現在只要我資金有停泊或是避險需求，我都放中華」、「台哥大沒有中華穩，中華有股神秘力量當跌低時會拼命收上去」、「難得看到相同看法，不過我更推台灣大哥大」、「我沒聽錯吧！中華電的確抗跌，可報酬率真的不怎麼樣」。

還有人留言「中華基本上算國營，只是股權變民營，避險確實不錯，就算不看財報，分析一下基本面，全台的線路都他的，除非戰爭被轟爛 ，不然這種的要怎麼輸都不知道，不過成長就不怎麼期待了，畢竟台灣的餅就這麼大」、「中字輩台字輩領息超讚」。