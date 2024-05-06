00878、0056、00919月領10萬股息加薪表公開！ 存股達人：5月的最新版本
0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表公開！
（2024年05月00878配息0.51元版本）
2024年04月30日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第二季配息，預計配發現金股利0.51元，利用公告當天的收盤價格22.26元計算，單季配息率2.29%，年化配息率9.16%。
完全超乎預期配發0.51元，原本知美以為這次00878頂多增加一些些配息，畢竟00878主打的就是穩定配息、穩定填息，沒想到這次直接配發0.51元，年化配息率更是突破9%，讓知美都不好意思開始期待，有沒有可能看到年化配息率超過10%！目前00878全台受益人數已經超過124萬人，這次國泰投信不落後其他高股息ETF，強硬宣示自己的國民ETF地位，不曉得各位持有00878的大大感覺如何呢？
00878本次配息資訊如下：
配息金額：0.51元
最後買進日：2024年05月16日
除息日：2024年05月17日
配息日：2024年06月13日
0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！
0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有37.975張，總成本145萬5202元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有113.925張，總成本436萬5606元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有379.747張，總成本1455萬1906元
00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有58.824張，總成本130萬9423元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有176.471張，總成本392萬8245元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有588.236張，總成本1309萬4134元
00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有45.455張，總成本112萬3648元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有136.364張，總成本337萬0919元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有454.546張，總成本1123萬6378元
0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控，粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言