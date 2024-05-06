00878、0056、00919月領10萬股息加薪表公開！ 存股達人：5月的最新版本

0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表公開！

（2024年05月00878配息0.51元版本）

2024年04月30日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第二季配息，預計配發現金股利0.51元，利用公告當天的收盤價格22.26元計算，單季配息率2.29%，年化配息率9.16%。

完全超乎預期配發0.51元，原本知美以為這次00878頂多增加一些些配息，畢竟00878主打的就是穩定配息、穩定填息，沒想到這次直接配發0.51元，年化配息率更是突破9%，讓知美都不好意思開始期待，有沒有可能看到年化配息率超過10%！目前00878全台受益人數已經超過124萬人，這次國泰投信不落後其他高股息ETF，強硬宣示自己的國民ETF地位，不曉得各位持有00878的大大感覺如何呢？

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.51元 最後買進日：2024年05月16日 除息日：2024年05月17日 配息日：2024年06月13日

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

想要月配1萬，年配12萬，需要持有37.975張，總成本145萬5202元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有113.925張，總成本436萬5606元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有379.747張，總成本1455萬1906元

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有58.824張，總成本130萬9423元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有176.471張，總成本392萬8245元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有588.236張，總成本1309萬4134元

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有45.455張，總成本112萬3648元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有136.364張，總成本337萬0919元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有454.546張，總成本1123萬6378元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控，粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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