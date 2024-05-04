交易前十強...高息ETF占六檔 00919躍零股人氣王

零股交易量一直是小資族、存股族重要指標。統計2024年來台股零股交易情況，其中擁有穩定高配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，今年來零股交易日均量達156.6萬股，最具人氣，勝過台積電、鴻海等熱門科技產業指標股，成為台股最佳小資人氣王。

進一步觀察前十大零股交易排行，第二至第十名依序是：台積電150萬股、國泰永續高股息134.7萬股、元大台灣價值高息127.9萬股、復華台灣科技優息113.1萬股、元大高股息92萬股、鴻海73.9萬股、元大台灣50 68.2萬股、統一台灣高息動能62.4萬股及緯創50.8萬股。

其中值得留意的是，從前十大零股交易排行榜中，高股息ETF就占有六席，彰顯出台股高息ETF的存股價值持續受到投資人喜愛。

財富管理達人表示，00919配息頻率採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求，同時挾著次次填息與抗跌跟漲投資特性，吸引許多小資族買盤持續挹注。

近期00919也受大盤高檔震盪影響而使股價下滑，不過存股族逢低進場加碼買進籌碼踴躍，因為可用更低成本加速累積張數。

由於台股高息ETF波動度相對個股與大盤低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮下，法人建議，投資人可透過精準卡位半導體或是配置上述類股比重較高的ETF。

群益投信指出，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後需提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常、以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補、以及電子零件規格不斷升級，多頭行情可望持續發展。

操作策略上，可趁大盤漲多拉回時，布局看好的成長型產業及類股並長線持有。