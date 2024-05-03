三檔高息ETF五月即將掛牌 一文看懂特色差異

小資族愛高股息ETF，統計今年以來台股零股交易情況，前十名中，高股息ETF就占了六席，而6~8月即將進入除權息旺季，5月也有三檔高股息ETF掛牌上市，搶搭這波除權息行列。不過每個高股息ETF的選股邏輯不盡相同，00943特色為等權重，00944為選強勢股，00946則納入外資持股占比。

兆豐台灣電子成長高息等權重（00943）

特色：等權重加權，每檔成分股都有相同權重，分散個股震盪風險，指數在每年6月、12月進行調整。

追蹤指數：臺灣電子成長高息等權重指數，指數成分股為上市櫃電子股，且非屬創新板之股票。

流動性篩選：滿足以下任一條件視為通過流動性篩選。

近 12 個月，月成交金額前 20%。

最近 12 個月中，至少有 8 個月自由流通周轉率達 5%。

指標性篩選：

1. 財務指標–近4季稅後純益總和為正數。

2. 現金股利指標–近 3 年皆配發現金股利。

3. 市值指標–自由流通市值達 50 億元。

再依照股利率、獲利成長指標分別遞減排序計算綜合分數，選取綜合分數排名前 50 名之股票；綜合分數相同時，則擇優納入研發費用總額較高者。

成分股：以半導體佔最多達30%，電腦及周邊設備佔16%，電子零組件佔14%，成分股有漢唐（2404）、達興材料（5234）、鴻海（2317）、瑞儀（6176）、宏碁（2353）、瑞鼎（3592）、和碩（4938）、揚博（2493）、晶技（3042）、宇瞻（8271）。

採月配息，發行價格15元，保管銀行為土地銀行。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944 ）

特色：選強勢股，利用動能指標與股利指標，找出過去 12 個月維持股價強勢且擁有高股息的股票，該股在未來6個月續強或表現優於大盤的機率大，且追蹤指數持股權重均勻。

追蹤指數：臺灣趨勢動能高股息指數，指數成分股為上市櫃普通股，非屬創新板股票、且排除建材營造股。指數在每年5月、11月進行調整。

流動性篩選：

兩者擇一符合則通過條件一

1. 近12 個月成交金額前 20%。

2. 近12 個月中，至少有 8 個月自由流通周轉率達 3%。

再剔除最近1個月成交金額後 20% 者。

指標性篩選：

1. 財務指標–近 4 季營業利益總和為正數。

2. 現金股利指標–近 3 年皆有配發現金股利。

3. 市值指標–自由流通市值前 300 大。

4. 資訊揭露指標–依據臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，公司有編製年度永續報告書並上傳至公開資訊觀測站。

再結合動能指標與股利指標計算「綜合分數」，擇優選取前 50 檔股票為成分股。動能指標：還原收盤價占最近52周還原收盤價最高點的比例。股利指標：5月看確定股利，11月看預估股利個別成分股權重上限為 10%，同時不得超過以下指標之 5 倍：

（自由流通市值占比 + 近 3 個月日平均成交金額占比）/ 2

成分股：電子佔69.36%，非電子佔30.64%，電子中以半導體佔比最高，達36.45%，其次為電子零組件12.36%；非電子以金融保險佔比最高，為8.94%，其次是鋼鐵，佔5.16%。成分股有群光（2385）、力成（6239）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、長榮鋼（2211）、鈊象（3293）、漢唐、神基（3005）、亞翔（6139）、新普（6121）。

採月配息，發行價格15元，保管銀行為台北富邦銀行。

群益台灣科技高息成長ETF（00946）

特色：外資持股占比高。

追蹤指數是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」，指數成分股為上市櫃電子股。指數在每年5月、11月進行調整。

流動性篩選：

流動性指標高於 2,000 萬元。

指標性篩選：

1. 財務指標–近4季 EPS 總和為正數；11 月定審需額外滿足當年度累計 EPS 為正數、且當年度至少有兩季 EPS 為正數。

2. 現金股利指標–排除已除息，或尚未公布標的。股利率前 50%高。

3. 市值指標–自由流通市值前 250 大，且自由流通市值達 50 億元。

4. 外資持股占比–前 80%高。

再依照「高息成長綜合指標」由高至低排序選取合格股票。「高息成長綜合指標」包含近四季毛利率總和、股利率、外資持股占比、最近四季綜合損益之同期成長率。

最後依股利率由高至低排序出50檔，每檔個股權重不超過10%，加權時綜合考量公司的市值大小、流動性和股利率。

成分股：半導體股占66%最多，其他電子占13.5%次之，成分股為聯發科10%、瑞昱（2379）10%、聯詠9.95%、日月光投控（3711）9.11%、聯電（2303）8.14%、鴻海7.71%、世界（5347）3.24%、力成3.18%、漢唐2.7%、瑞儀2.67%。

採月配息，發行價格10元，保管銀行為中國信託商業銀行。