00878連買一年成本會落在「年線」上？ 貸夫實測：確實相差沒有很多！

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聯合新聞網／ 白袍貸夫
台股勞動節後開市，2日早盤下挫超過百點，盤中一度來到20237.62點。中央社記者鄭清元攝 113年5月2日 中央通訊社
台股勞動節後開市，2日早盤下挫超過百點，盤中一度來到20237.62點。中央社記者鄭清元攝 113年5月2日 中央通訊社

兩年前開始存股時，就聽到投資界有一句名言叫：

股票連續買一個月，成本就會落在月線上
股票連續買一季，成本就會落在季線上
股票連續買一年，成本就會落在年線上

就像長期擲硬幣，正反兩面出現的機率是50%這樣的命題一樣，在投資界看起來天經地義的一段話，難道真的完全正確？中間有沒有可能會有什麼變數，而影響結果？

去年我在00878上的投資方式，正好可以拿來驗證這段話。去年台股的每個交易日，我正好都有買進00878，而且買入的金額大抵落在3500元上下，可以說是很平均的每日布局買入。同時也有把前兩季領到的股息，分批且平均的再投入...

統計下來，我去年總共花了91.7萬買了快48張00878，平均每張買入均價落在19.13元。我們來看台股去年最後一天的交易日（12/29），收盤價是21.8元，年線落在19.23元，跟我一整年買下來的均價19.13元，只差0.1元，甚至是在年線之下，誤差大概在0.5%（如果把第三第四季的股利再投入，應該會更接近年線，因為下半年的股價走揚）

《逆思維》的作者，華盛頓商學院亞當·格蘭特教授說：人類習慣用舒適且慣性的方式思考，當我們認為是正確的經驗或事實，我們很少再做確認，甚至「重新思考」

因此，當前陣子無意間想到「股票持續買一年，是否會落在年線上」這問題時，剛好手邊有實際的市場資料，除了可以讓我重新思考外，還可以好好的驗證

胡適曾說：大膽假設、小心求證。我很開心自己用了一年的時間，謹慎的驗證。我相信，唯有當自己實際上走過這一遭，而且回過頭來看發現確實是如此時，這條存股之路，才會越走越安心

◎本文內容已獲 白袍貸夫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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