七檔台股高息ETF強強滾 00915漲逾18%最猛

台股4月以來歷經大起大落，加權指數月線勉力守住紅盤，是2月以來連續第三個月收紅，同期也有七檔高股息ETF族群今年來四個月中出現三紅，包含凱基優選高股息30（00915）、富邦特選高股息30、台新永續高息中小等。

截至5月2日，加權指數上漲12.78%，觀察今年來月線出現過三紅的七檔ETF中，凱基優選高股息30、富邦特選高股息30、台新永續高息中小以及元大台灣高息低波四檔表現贏過大盤，分別為18.5%、15.5%、14.8%、13.7%。

今年來月線見三紅的高股息ETF

至於凱基優選高股息30、台新永續高息中小、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、國泰股利精選30及永豐優息存股六檔也在上沖下洗的4月繳出超越大盤的表現。

凱基優選高股息30經理人施政廷表示，接下來台股進入除權息旺季，上市櫃公司陸續公布股息政策，勢必牽動市場資金動向；預期台股未來12個月企業獲利仍處於上升軌道，但成長幅度將趨緩，相較於過往市值前300大企業現金股息殖利率動輒6~7%，今年可能多數會落在4~5%，加權指數現金股息殖利率未來12個月更可能下滑到3%以下。

元大台灣高息低波目前帳上累積的資本利得達23.78元，是高股息ETF中最高者，顯示它是最會賺錢的ETF。且因選股邏輯有納入低波動因子，因此，累積一定客群，規模來到623.59億元，成為高股息第六大。

國泰股利精選30經理人陳韻竹表示，國泰股利精選30追蹤臺灣指數公司發行的低波動股利精選30指數，指數採「智能因子（Smart Beta）」選股策略，精選財報獲利佳且股利發放穩定，同時股價波動度低個股，並依市值進行加權，低波動指數具有在市場指數上漲時跟漲，市場指數下跌時抗跌的優勢，有利累積長期資產報酬。

雖然聯準會主席鮑爾（Fed）在甫落幕的例會中試圖消除市場對升息的疑慮，但美國ISM製造業指數下滑，通膨數據頑強，施政廷指出，在評價面偏高情況下，美股仍做出修正反應，連帶使得台股情緒受影響。