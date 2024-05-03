00940五月換股「踢長榮換長榮航」？網嗨：吃新豆腐起飛了

00940規模1851億元為台灣高股息ETF規模第四大，5月換股在即，成分股洗牌備受關注，法人預估可能將有18檔剔除，18檔新增入列。PTT網友討論，外界猜測長榮將被換掉、長榮股將被納入，「感覺有新豆腐可以吃」，其他人信心喊話「換股起飛」。

一名網友在PTT發文表示，00940四月上市、五月換股，他好奇直呼「持股佔比最大的長榮真的會被換掉嗎？如果真的換掉，誰要來接盤？另外長榮航好像都被列入，這個月換股要納入的ETF名單，感覺有新豆腐可以吃了」。

其他人則留言「等低接」、「根本不用猜很簡單，除完息的踢，快除息納入」、「一堆人早就卡位了」、「原本的豆腐還沒吃到就變臭豆腐了，哪來的新豆腐」、「各位豆腐趕快挑，晚了臭了就不要了」、「原來今天長榮航和潤泰全在漲這個」、「豆腐軍又有戰場了」。

還有人留言「很韭菜的標準」、「還來啊，就不要再被豆腐噎死」、「代表高股息都看衰大象不可能再填權嘛」、「這麼快嗎，應該很多都還沒領息吧」、「還好沒點到我的持股」、「長榮沒低到會被換掉吧？」、「還沒除權息直接踢喔？」、「如果真的照這篇的換股，940真的是韭是您了」。