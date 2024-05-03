快訊

特斯拉FSD在陸落地掀電動車新戰局 北京放行有何盤算？

斗南豐田工業區嚴重車禍 5車相撞1人無呼吸心跳4人傷

阿里山林鐵小火車中斷15年…預計「這天」全線通車 試運轉結果曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00940五月換股「踢長榮換長榮航」？網嗨：吃新豆腐起飛了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00940換股。台股示意圖。聯合報系資料照
網友討論00940換股。台股示意圖。聯合報系資料照

00940規模1851億元為台灣高股息ETF規模第四大，5月換股在即，成分股洗牌備受關注，法人預估可能將有18檔剔除，18檔新增入列。PTT網友討論，外界猜測長榮將被換掉、長榮股將被納入，「感覺有新豆腐可以吃」，其他人信心喊話「換股起飛」。

一名網友在PTT發文表示，00940四月上市、五月換股，他好奇直呼「持股佔比最大的長榮真的會被換掉嗎？如果真的換掉，誰要來接盤？另外長榮航好像都被列入，這個月換股要納入的ETF名單，感覺有新豆腐可以吃了」。

其他人則留言「等低接」、「根本不用猜很簡單，除完息的踢，快除息納入」、「一堆人早就卡位了」、「原本的豆腐還沒吃到就變臭豆腐了，哪來的新豆腐」、「各位豆腐趕快挑，晚了臭了就不要了」、「原來今天長榮航和潤泰全在漲這個」、「豆腐軍又有戰場了」。

還有人留言「很韭菜的標準」、「還來啊，就不要再被豆腐噎死」、「代表高股息都看衰大象不可能再填權嘛」、「這麼快嗎，應該很多都還沒領息吧」、「還好沒點到我的持股」、「長榮沒低到會被換掉吧？」、「還沒除權息直接踢喔？」、「如果真的照這篇的換股，940真的是韭是您了」。

00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 長榮 韭菜 高股息

延伸閱讀

00878超乎預期配發0.51元！ 存股達人估算：月領一萬免60張成本約130多萬

永信建（5508）上看300？4月營收年增2.4倍 網讚「妖獸股」曝暴漲原因

00878連買一年成本會落在「年線」上？ 貸夫實測：確實相差沒有很多！

台新金（2887）股利0.5999999+股票近1元！ 專家：比想像中大方但現金殖利率不太亮眼

相關新聞

00878花130萬就能月領1萬⋯比買房門檻低很多！網曝兩者差異

國民ETF-國泰永續高股息（00878）今年第2季配息金額出爐，00878每受益權單位擬配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高。網友討論，花130萬就能月收1萬元的配息，比買房出租划算許多。但其他人點出，買房投資重點是「房價會翻倍」，這並不是買股可以比較的。

00929「再配」0.2元…單月配息率1%！ 存股達人：換算年化近12％

00929五月再配0.20元 年化配息率高達11.97%！

00940五月換股「踢長榮換長榮航」？網嗨：吃新豆腐起飛了

00940規模1851億元為台灣高股息ETF規模第四大，5月換股在即，成分股洗牌備受關注，法人預估可能將有18檔剔除，18檔新增入列。PTT網友討論，外界猜測長榮將被換掉、長榮股將被納入，「感覺有新豆腐可以吃」，其他人信心喊話「換股起飛」。

00878連買一年成本會落在「年線」上？ 貸夫實測：確實相差沒有很多！

如果把第三第四季的股利再投入，應該會更接近年線，因為下半年的股價走揚...

受惠 AI 需求暢旺 半導體ETF有底氣

全台首檔以台灣半導體為題的中信關鍵半導體ETF（00891）5月2日發布第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日...

Fed利率維持不變 錢進債券ETF有訣竅

美國聯準會（Fed）結束為期二天的利率決策會議，一如市場預期按兵不動，主席鮑爾更釋出下一步不太可能是升息的訊號，仍保有降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。