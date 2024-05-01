5月ETF配息戰開跑 00878派息0.51元…創高

5月ETF配息戰開跑，國泰永續高股息（00878）、台新永續高息中小、兆豐永續高息等權、兆豐藍籌30共四檔台股ETF，昨（30）日搶在收益評價日公告配息金額，當中擁有全台最多受益人的國泰永續高股息預計配息金額0.51元，為該ETF成立以來最高，124.8萬受益人受惠。

依國泰永續高股息過去幾季配息紀錄，配息金額逐漸向上成長，2023年2月配息0.27元，2023年8月配息0.35元，2023年11月配息0.35元、2024年2月配0.4元，成立以來100%填息，近四季平均填息天數4.5天。

國泰永續高股息連連調高配息金額，企圖強烈，本季每受益權單位擬配發0.51元，配息金額為ETF成立以來最高，以昨日收盤價22.26元換算，單季配息殖利率為2.29%，除息交易日將在5月17日。

月月配的台新永續高息中小成立以來第二次配息也是在5月，配息金額從前次的0.11元提升至0.16元，主要是反應資本利得提升和即將到來的除權息旺季，換算單月配息殖利率為0.87%，除息交易日在5月16日。上個月一天就完成填息。

兆豐永續高息等權是成立以來首次除息，開出0.52元，換算單季配息殖利率為2.93%；另外，改季配的兆豐藍籌30擬配0.9元，換算單季配息殖利率為2.83%，兩檔除息交易日在5月16日。

此外，復華台灣科技優息、元大臺灣ESG永續、富邦特選高股息30、元大美債20年、中信高評級公司債、群益ESG投等債20+、等熱門股票和債券ETF也將接棒於5月2日公告配息金額，將為市場關注焦點。