00878真怒了…配息0.51元資源恐「全部炸完」？ 專家：下季會有新彈藥！

124萬股東注意！00878剛剛宣布這一次季配大幅調高到0.51元，季增27.5%，創下成立以來新高，把目前帳上「可分配的股利」幾乎全部炸出來了...

以目前發行單位數1181萬張來估算，00878這次將在6/13發出60.2億的股息。

今天00878收22.26元，所以單季殖利率0.51/22.26=2.29%，暴力年化一次拉高到9.16％，近4季年化（0.35+0.35+0.4+0.51）/22.26=7.23%也相當高，看來人氣王這次是真的怒了！

截至今天，00878帳上的可分配股利有0.59元，不用擔心這次0.51全部炸完，因為接下來567月會開始發水蜜桃補血，加上00878重要成分中信金（2891）今年配得不錯，所以下一季8月又會有新彈藥可開炸了。

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