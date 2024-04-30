國泰投信張錫分享「高顏值」ETF 戀愛秘技 00878 加 00933B 股債雙收
這兩周台股有如雲霄飛車，數百萬ETF投資人的心情也跟著七上八下，國泰投信董事長張錫30日出席活動時提到個人的ETF理財方法，他分享「高、顏、值」和「斷、捨、離」兩大高效秘技，獨家絕學吸引上百位投資人現場筆記，張錫建議退休的規劃一要趁早，二要把身體顧好，再加上他的ETF戀愛學，有機會離財富自由之日更近一步。
張錫提到，投資ETF就跟談戀愛一樣，對象要選「高、顏、值」：「高」是基金規模要高，規模高的基金流動性會比較好，例如，國泰永續高股息（00878）規模超過2,600多億，或是國泰投信最新推出的國泰10Y+金融債（00933B），掛牌六個月，規模有480億，成長速度相當驚人。
「顏」是指績效要亮眼，00878成立快四年，是少數真正經過股市多空洗禮的高股息ETF，近似季平均填息天數是4.5天，很多人越抱越有信心，雖然市場多了好幾檔高股息的學弟學妹們，名字很像但仔細看還是和00878追求穩健、安心領息的目標不太相同，有的是從台股市值前200甚至前300大的選股池中，去挑選所謂的高息股，很容易選到中小型股，波動相對會比較大，且新進學弟妹持股重疊度高，風險也較為集中。
「值」指的是成分股大又優，00878成分股注重企業在ESG上的表現，持股以大市值、同時也考量到個股的EPS表現；而00933B成分債則以國際金融巨頭為主，這兩檔都是適合納入退休資產規劃的投資標的，可以股債雙存。除了「高、顏、值」，張錫也建議投資ETF不要「斷、捨、離」。
他提醒投資不要「斷」，持續定期定額才能打敗人性；二是理財不要「捨」，指的是捨本逐末，不要追景氣循環股；「離」指的是不要任意捨棄其他理財工具，ETF雖然是很好的理財工具，但投資要做功課，最近市場傳出有人解定存、解保險，從這類較保守的理財方式，轉往投資相對較積極的高股息ETF，要注意每個金融工具都有不可取代的特性和功能，應該量力而為，分散風險跟資產配置會是比較穩健的做法。
針對台股後市，張錫分析，台灣市場上半年還有清庫存的壓力，雖然有AI題材跟投信買超提前來到兩萬多點，但短期還是會受到戰爭、延後降息、美國大企業財報發布等各種因素干擾，短線拉回是合理走勢，長線來看，製造業景氣逐漸回升，台灣在半導體先進製程具備關鍵領導地位，台股應該會越站越穩，下半年可望比上半年更好。
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