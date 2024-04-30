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00878瘋了…配息史上最高0.51元！年化配息率高達9.16％ 16號最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

125萬股民歡呼！全台最受歡迎的ETF國泰永續高股息（00878）公告本季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創基金成立以來最高，預計5月17日除息，5月16日為最後買進日。

00878為台灣首檔百萬受益人台股ETF，集保數據顯示，00878最新受益人數124.8萬人（4/26），全台ETF第一大，僅次於中鋼...

以00878過去幾季配息紀錄來看，配息金額有逐漸向上成長的趨勢，成立以來100%填息。近4季平均填息天數僅4.5天，集保統計，00878為12歲以下兒童、學生族、上班族及家庭主婦的存股第一首選。00878也是親子理財的首選，爸媽留給孩子的傳家寶，陪伴孩子一起長大！

證交所統計，00878為3月定期定額交易戶數排名第一的ETF，且連續37個月定期定額戶數只增不減。

00878具抗跌追漲特性，2022年股債大空頭，台股大盤指數跌幅-18.7%，00878追蹤指數僅有-8.8%，明顯「抗跌」，2023股市大多頭時，台股大盤指數上漲31.5%，00878追蹤指數有47.8%的好成績，才是真正會「追漲」的ETF。

00878追蹤「MSCI臺灣永續高股息指數」，嚴選30檔ESG表現優異的台股資優生，加總過去三年獲利穩、高股息、市值大的才有機會納入成份股，是優質股息製造機！00878杜絕景氣循環股，因此不會發生配息忽高忽低的狀況，能穩定配發優質股息！

00878產業布局以兩成的金融股作底，搭配半導體AI等產業助攻，不單押某支個股，可享受產業輪動行情，也能抵禦產業波動，更適合長期持有，是各面向較均衡的「存股型」高股息ETF，與市場上多檔成分股重疊度高的高股息ETF有所區隔。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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