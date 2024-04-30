股市跌怎加碼？ 專家以00919為例：選同類型ETF表現最突出而非跌幅最大的！

四月中旬以後，台股的上下震盪加劇，大家心情如何呢？最近來問我投資問題的不外乎兩大類：

一種是問：「台股會跌到什麼時候？」

一種是問：「老師，現在可以加碼嗎？」

第一類的人，面對市場波動，可能會擔心賠錢，多數人屬於這種，通常我會勸他們～用策略戰勝市場，定期定額不要停。 第二類的人，顯然投資性格積極，市場下跌就見獵心喜，通常我會勸他們：加碼可以，但要有策略。

什麼策略呢？

第一個策略是：不要一次All-in，有銀彈要慢慢投，因為你以為的低點，可能還不是最低點；一如指數一路往上漲的牛市，你以為的高點，事後來看，通常不是高點。

我的建議是，搭配跌幅來決定加碼幅度，以ETF或是基金來說，就是看當日的收盤淨值，對比此波高點的淨值，只要跌5%加碼1張、跌10%加碼2張。當然，「下跌的幅度」與「加碼的張數」都可以依照自己心裡可以承受幅度而定。

例如：膽子大一點的人，可以把下跌幅度設小一點、或是加碼張數設多一點；或是把加碼張數隨著加碼幅度同步變多，等於是「越跌越買」的意思。

第二個策略是：慎選加碼的標的市場下跌的時候，通常大家都在跌，選跌幅相對小的，這是常見的觀念。

但有一種可能是，有些標的看似跌的不深，但實則是因為它本來就漲的沒同類型的標的多，所以並非相對抗跌，而是表現偏弱，這就不是你加碼的選擇了。所以，下跌幅度要跟上漲幅度相對來看。

以今年第一季高股息ETF中表現不俗的00919為例...今年第一季它的表現是17.4%，對比同類型平均表現為13.2%，超越4個百分點，時間拉長至半年、甚至一年，00919的表現皆優於同類型商品的平均表現。

所以如果想趁市場下跌時加碼，最好選擇表現相對於同類型標的裡表現突出的，而不是選那一波下跌，跌幅最大的，大家有明白這個道理了嗎？

再來看看，選高股息ETF的投資人向來最在乎的就是「配息率」，雖然「配息率不等於報酬率」是硬道理，但能夠真金白銀配出息，也相對考驗ETF的功力。

以00919過去一年的配息紀錄來看，最近兩次配息金額也有進步，這也難怪它會成為四月以來，很受到小資族投資人青睞，零股交易日均量175.6萬股極具人氣（資料統計截止日4/19），難怪它也在昨天，基金規模正式突破2000億元。

最近市場漲跌幅度變大，希望大家都能夠持盈保泰，漲不驕；跌不餒。

趁下跌時，多補一點部位，如果擔心台股在美國利率政策不明，降息一延再延的情況下持續震盪的人，不妨考慮有配息機制的高股息ETF，讓每季或是每月的收息來穩住自己面對波動的心，也不失是另一種選擇。

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