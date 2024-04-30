00919、00929跌破重要關卡…00939、00940破發！ 專家三原因：若心慌意亂恐不適合當受益人

前一陣子高配息ETF的指標明星：00919、00929、00878的股價相繼跌破重要關卡，更別說早已跌破發行價的00939、00940股價表現的慘狀。

然而，講一句直白的話：如果身為這些基金受益人的你，會感覺到心慌意亂、如坐針氈，那麼你不是搞錯了投資這些高配息ETF的真正目的，就是你根本不適合當高配息ETF的受益人，原因有以下三點：

第一，這些高配息ETF之所以受到「存股族」的投資青睞，主要原因並不是它們的股價比較會漲，而是在於每次的配息可以領比較多錢、配息殖利率比較高...

例如熱門的00919、00929的股價經過這陣子的下跌，以及配息金額的加碼之後，每個月或每季的年化配息殖利率都突破10%以上，此時反而是最好的加碼時機，不懂這個基本的高配息ETF投資原則，別說你很懂這些高配息ETF！

第二，如果是在意ETF的價格要比較會漲的話，或是股價波動要比較大的話，那麼去投資市值型ETF、中小型基金或個股，才是你比較正確的選擇，例如0050、006208等。

因為高配息ETF的投資個股只鎖定在獲利、配息穩定、配息率高（例如聯發科表明每年的股息配發率都會在80～85%之間）或股價本益比比較低的價值型個股。最明顯的例子就是，台積電的股息殖利率只有2%左右，就不會是高配息ETF的成分股，所以台積電前幾個月股價的大躍升，其實跟高配息ETF的股價是沒什麼直接連動關係的。

第三，已經當上專門收租的包租公的你，只會去管房客有沒有準時繳房租？地震發生後的收租屋牆壁有沒有嚴重龜裂？通常不會去管現在的房價是漲、是跌？

同樣的道理，想當個真正的高配息ETF「領息族」，就只要去關心這支ETF宣布的配息有沒有縮水？手中的ETF張數有沒有持續增加，才能繼續多領一些配息？不應該去在意股價的漲漲跌跌。

那麼到底高配息ETF的配息金額有沒有可能縮水？答案當然是肯定的！

這是因為高配息ETF的配息來源不外乎：換股的資本利得、個股配息、收益平準金。當經濟衰退、股市行情長期不佳時，這三項配息來源也就會跟著縮水，基金的配息當然也隨之減少。

因此想要讓自己的高配息ETF收益每個月、每一季都維持穩健成長的境界，最好的方法就是挑選績效長期以來都能穩健成長的高配息ETF，然後一有閒錢就買進、或是採取「定期定額」的方式，就像你必須持續踩動腳踏車的踏板，才能持續在理財的道路上前進，慢慢累積這支高配息ETF的張數，這樣就不必擔心這一類的ETF出現配息縮水的問題了。

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