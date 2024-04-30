友花1千萬買美債ETF⋯狂推他入坑！網曝有「2需求」可買

今年以來，在國人最愛的十檔ETF中，台股高股息ETF及美債ETF各占一半。有網友的朋友以1000萬投資美債ETF，自誇每年可領4%利息，加上美國FED降息利多。其他人表示，「現在價格正香，適合不想承擔太大風險、求穩定配息的人」。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，「朋友一直鼓吹買美債ETF」，他的朋友投資1000萬買進美債ETF，還向他推薦「每年可以領個4%多的利息」，加上美國下半年可能降息，對於美債ETF是一大利多。

不過該網友說，「朋友美債目前帳面是小賠的，如果真如他所說那麼的穏賺，為何美債近期走勢一直破底？」

其他人則留言「現在價格正香，不想承擔太大風險求穩定配息的人，美債是好標的。短期的波動難免，低點都是買進的時機」、「債券要穩賺要放到期」。

還有人說「要看投入債券ETF佔金融資產的百分比。若1000萬只佔資產20%以下，應該沒問題。美國不會倒，200多年來沒賴過利息，目前投等債殖利率5.5%，若只用少少的10幾%資產投入，就算美國維持5.5%高利5-10年，你朋友也不用賣，只領利息，那就沒問題。控制投資比例，就能控制風險。一般人台幣活存+定存+儲蓄險，常常超過50%，只領利息1-2% 20-30年也不覺得有問題，持有5%殖利率的美債etf 20%，會有什麼風險」。

不過也有人留言「股市Ytber與分析師鼓吹美債ETF 一陣子了，害許多人套了一屁股，Peter Lynch說，如果有人可以預測利率三次 他就是世界億萬級富翁，連FED主席都不知道未來利率，台灣人卻一直認為會降息，我的媽啊，美國嘎爆全世界就是靠利率，利率高美國負債高持續不了高付息，是誰說的？你不知道債多不愁嗎？你欠銀行100萬，銀行是老大；你欠銀行100億，你是老大，如果你不是超長期投資者，別輕易碰債券」。