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兩類ETF 超人氣

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
國人第1季淨申購最多的十檔ETF 圖／經濟日報提供
國人第1季淨申購最多的十檔ETF 圖／經濟日報提供

今年以來，在國人最愛的十檔ETF中，台股高股息ETF及美債ETF各占一半。其中，高股息ETF受惠於台股在3月站上2萬點激勵買氣，美債ETF則是由於市場熱切期待美國聯準會（Fed）今年將降息。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年第1季，最熱銷的十檔ETF中，以元大台灣價值高息（00940）最為耀眼，3月募集時席捲1,751億元，創新募ETF規模最高紀錄，同時拿下月冠軍及季冠軍。

熱銷亞軍則是群益台灣精選高息（00919），3月公告配息金額高於預期，加上績效出色、配息及填息紀錄優，3月單月狂吸逾550億元，累計第1季進帳820億元。第四名則為統一台灣高息動能，同樣是在3月新募的ETF，單月進帳626億元。

另外兩檔暢銷高股息ETF則是群益台灣精選高息（00929）、大華優利高填息30（00918）。00929在元月淨流入逾300億元為當月銷售冠軍，但3月出現罕見淨流出，首季吸金仍有264億元。00918之前人氣平平，3月大爆發，累計第1季吸金116.9億元。

高股息ETF去年績效優異，普遍勝過市值型ETF，今年來則表現落後。不過，00919今年以來（到4月26日）含息仍上漲12.7%，不但在高股息ETF中名列前茅，且略優於加權指數同期間12.2%的漲幅。00929、00918今年來的漲幅則都超過9%。

ETF 高股息

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