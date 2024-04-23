快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

00919是今年17檔高股息ETF中受益人數、規模成長人氣王！ 達人「5點叮嚀」

聯合新聞網／ 多多理財中
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

編按：原文發文時間為3月28日

2024年以來17檔台股高股息ETF，最佳人氣王是誰？今年來受益人數／規模冠軍！

00919選股邏輯

市值：市值前300大股票

流動性：日均成交值>8,000萬

獲利能力：近四季ROE>0

週轉率：每年5月、12月調整持股

股利率：5月選股-董事會宣告股利率/12月選股-已公佈獲利預估股利率。

00919產業分布及五大成分股

（資料來源：群益投信2024/2/29）

前四大產業分布：半導體業（52.33%）>航運業(12.16%)>電子零組件(8.68%) >電腦及週邊(4.88%)

前五大成分股：長榮（12.16%)>瑞昱（10.38%)>聯電（8.39%）>聯詠(7.31%)>聯發科（5.57%）

00919近期一年來表現

2023Q2-0.54元

2023Q3-0.54元

2023Q4-0.55元

2024Q1-0.66元

多多叮嚀篇

1.ETF配息率不代表報酬率

2.過去配息率不代表未來配息率

3.注意是否有溢價過高情形

4.現在成分股不代表未來成分股不變

5.任何投資皆有風險，投資人應評估自身投資條件與風險。

◎本文內容已獲 多多-理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

00878下個月她預估配發0.42元…本來更高？ 孫太：大跌保守一點

大跌手中的好股市值掉很多該怎麼辦？ 專家：非借錢、開高槓桿最好的處理就是繼續等待

00940越跌越買投資人不減反增？ 專家曝光：散戶看待高股息ETF的5個思維

00878、00919、00929、0050、0056選誰好？ 1年跟拉長10年來看「績效結果不同」

相關新聞

00919是今年17檔高股息ETF中受益人數、規模成長人氣王！ 達人「5點叮嚀」

2024年以來17檔台股高股息ETF，最佳人氣王是誰？今年來受益人數／規模冠軍！

看好00944「助漲抗跌」成分股低重複性…想申購又怕破發？ 專家曝這招

00944這檔ETF既然買的都是台股，那當然跟著台股走。像這幾天大盤跌得像逃命，肯定沒有一檔新掛牌的ETF能保住發行價不跌破。

00944保股息和未來股價全都要…大盤修正還能買？ 專家曝三招：最好的方式

認同一檔ETF的選股策略，不想錯過最好的方式還是那三招...

00944的動能跟00939有何差別？ 300檔挑選成分股…另一是選後調比重！

00944野村趨勢動能高息ETF開始募集！

00878、00919、00929、0050、0056選誰好？ 1年跟拉長10年來看「績效結果不同」

最近市場很熱，投信趁機推出很多高股息ETF，例如：00940、00941、00939...引起申購潮。

00946這「因子」會跟著外資聰明錢一起投資！ 專家：發行價10元…更好累積張數

群益投信新推出00946群益科技高息成長，號稱科技版00919，結合「科技成長」+「股息收益」兩大要素，跟隨專業外資的眼光，挑選台灣優質科技股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。