00919是今年17檔高股息ETF中受益人數、規模成長人氣王！ 達人「5點叮嚀」
編按：原文發文時間為3月28日
2024年以來17檔台股高股息ETF，最佳人氣王是誰？今年來受益人數／規模冠軍！
00919選股邏輯
市值：市值前300大股票
流動性：日均成交值>8,000萬
獲利能力：近四季ROE>0
週轉率：每年5月、12月調整持股
股利率：5月選股-董事會宣告股利率/12月選股-已公佈獲利預估股利率。
00919產業分布及五大成分股
（資料來源：群益投信2024/2/29）
前四大產業分布：半導體業（52.33%）>航運業(12.16%)>電子零組件(8.68%) >電腦及週邊(4.88%)
前五大成分股：長榮（12.16%)>瑞昱（10.38%)>聯電（8.39%）>聯詠(7.31%)>聯發科（5.57%）
00919近期一年來表現
2023Q2-0.54元
2023Q3-0.54元
2023Q4-0.55元
2024Q1-0.66元
多多叮嚀篇
1.ETF配息率不代表報酬率
2.過去配息率不代表未來配息率
3.注意是否有溢價過高情形
4.現在成分股不代表未來成分股不變
5.任何投資皆有風險，投資人應評估自身投資條件與風險。
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