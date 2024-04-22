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600萬規劃月入40K收入…00878、00919、00929、00937B、基金！ 專家「兩方案」搭配

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

600萬資金如何規劃 月入4萬的收入

我在之前退休金要多少錢夠？的文中有提過，在前幾年資金還是600多萬時，那時的被動收入約為4萬。但可能很多朋友不知道，怎麼利用600萬規劃才可以得到月入4萬，且長期穩定獲利。

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本來做這種規劃表，吃力不討好，萬一未來沒達到，可能會受到攻擊。不過，我本著人性本善幫人的想法，還是寫出來給各位參考。

現正值股市下跌，此時佈局是非常好的時機，我將當前獲利較佳的股票及基金，做出兩個方案，基本上只要投入600萬，未來保持在月入4萬，都是非常可能的。

（附圖中的股息，紅色字是我刻意低估，可能以前一季的列入，就是考慮到未來股市有可能下跌，股息估得比目前發的保守。）

這兩個方案，各自介紹：

方案1

配置三支季配息的ETF，這幾支雖然不是有多久的歷史（0056很久之外），但績效及未來，仍可以預期。另外加入一支月配的00929，增加每月固定月收。

方案1及2均配置2支基金，一支是非投等債，但他其實有內含投等級債且是全球型，並非新興市場，另一支便是台灣人的最愛基金，安聯收益成長，要配AM或AMG7都可以。

方案2

這個方案我朝月收息的方向規劃，好處是更穩定，也多加了一支債券ETF-00937B，直接以00929+00937B作為台股的組成，其他再加入方案一相同的基金。

總結

兩個方案各有優缺點，獲利誰會更高，也不一定，但值得目前有資金，想規劃退休準備的朋友參考。我認為以這兩個方案規劃，未來得到的利息再投入，你很快就能達到退休要的被動收入了！

注意：投資仍須自行做決定，勝負仍須自己負責！此方案沒有使用質押等方式，可以給較保守的朋友們參考。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00937B群益ESG投等債20+ 季配息 月配息

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